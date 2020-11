बळीराजाची दिवाळी अंधारातच! घोषणा 10 हजार कोटींची अन्‌ मिळाले 2200 कोटी 

सोलापूर ः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकसानग्रस्तांसाठी 10 हजार कोटींची मदत जाहीर केली. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आश्‍वासनही दिले होते. तत्पूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून पाच हजार कोटींचे प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात आले होते. मात्र, पाच-दहा हजार कोटी सोडाच, 50 टक्केही रक्कम बळीराजाला मिळणार नाही. ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या परतीच्या पावसाने हातातोंडाशी आलेला बळीराजाचा घास हिरावून घेतला. नुकसानग्रस्त बळीराजाला तत्काळ मदत मिळावी म्हणून विरोधी पक्षनेते शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्रांसह मंत्रीमंडळाचा ताफाही शेतकऱ्यांच्या नुकसानग्रस्त भागात पाहणीसाठी पोचला होता. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अक्कलकोट, उस्मानाबाद दौरा केला. त्यावेळी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर टीकेची झोड उठवित कर्ज काढून बळीराजाला मदत देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री मुंबईला परतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी संवाद साधून 10 हजार कोटींची मदत जाहीर केली होती. तत्पूर्वी "खचू नका धीर, ठाकरे सरकार आहे खंबीर' अशा प्रकारच्या पोस्टरबाजीतून मुख्यमंत्र्यांनी बळीराजाला भावनिक साद घातली होती. मुख्यमंत्र्यांकडून ठोस भरपाई मिळेल या आशेवर बळीराजा थांबला होता. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन खात्याचे मुख्य सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनीही बळीराजाला दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बळीराजाला दिवाळीपूर्वी मदत मिळणार आहे. मात्र, ही मदत अत्यल्प स्वरुपात असेल हे आता स्पष्ट झाले आहे. मागणी 984 कोटींची

सोलापूरला मिळाले 295 कोटी

सोलापूर जिल्ह्यातील मृत व्यक्ती, जनावरे, घरांची पडझड व शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रशासनाने 984 कोटी रुपयांच्या भरपाईचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला होता. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बळीराजाला नुकसानीची संपूर्ण भरपाई सरकारकडून मिळेल असे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 294 कोटी 81 लाख 22 हजार रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे. यावर आता विरोधक काय भूमिका घेणार, बळीराजाला आणखी भरपाई मिळणार का असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. अशी जाहीर झाली मदत

मनुष्यहानी, भांडीकुंडी, कपडे

26.57 कोटी

मृत जनावरे

7.25 कोटी

घरांची संपूर्ण पडझड

24.20 कोटी

शेतीचे नुकसान

56.38 कोटी

मत्स्य व्यवसायाला भरपाई

1.11 कोटी

पिकांचे नुकसान

2180.54 कोटी



