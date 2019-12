नागरिकत्व कायद्याविरोधात "बंद' व मोर्चा 

मुंबई - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशीही राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन झाले. यात मराठवाड्यातील आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. बीडमध्ये पुकारलेल्या "बंद'त आंदोलकांनी काही बस फोडल्या व पोलिसांवरही दगडफेक केली. जमाव पांगविण्यासाठी आश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप परभणीत मुस्लिम समाजाच्या मोर्चादरम्यान पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर झालेल्या दगडफेकीत तहसीलदार विद्याचरण कडवकर जखमी झाल्या. कळमनुरीत (जि. हिंगोली) "बंद'दरम्यान बसवर दगडफेक करण्यात आली. मराठवाडा -

- नागरिकत्व सुधारणा व संशोधन कायद्याच्या विरोधात बीड शहरात बंद पाळला.

- नमाजानंतर दोन हजार लोकांचा जमाव निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला असताना काहींची बसवर दगडफेक

- जमावाला पांगविण्यासाठी आलेल्या पोलिसांच्या दिशेनेही दगफडफेक करण्यात आली.

- एका बससह पोलिस व्हॅनचे दगडफेकीत नुकसान.

- दोन पोलिस कर्मचारीही किरकोळ जखमी.

- जमाव पांगविण्यासाठी आश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

- अर्धा तासात परिस्थिती नियंत्रणात

- नेकनूरला मूक मोर्चा व परळीत उपोषण, गेवराईत बंद पाळण्यात आला.

- औरंगाबाद शहरात "एमआयएम'चा मोठा मोर्चा.

- गेवराइर्त मूक मोर्चा

- जालन्यात "बंद'ला संमिश्र प्रतिसाद. बाजार समितीचे व्यवहार ठप्प

- नांदेडमध्ये कायदा रद्द करण्याची सर्वपक्षीय धरणे आंदोलनात मागणी

- परभणीत मुस्लिम समाजाच्या मोर्चादरम्यान पोलिसांवर दगडफेक

- अग्निशमन दलाच्या वाहनासह अन्य वाहनांची तोडफोड

- जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील घरांवर दगडफेक.

- पाथरी, पूर्णा येथेही मोर्चा काढण्यात आला. पालम, बोरी येथे कडकडीत "बंद'

- हिंगोली जिल्ह्यात कळमनुरीत "बंद'दरम्यान पाच बस, अग्निशमन दलाच एक वाहन आणि ट्रकवर दगडफेक. बस जाळण्याचा प्रयत्न

- जमाव पांगवताना पोलिसांवरही दगडफेक. अश्रुधुरांच्या 20 नळकांड्या फोडल्या.

- दगडफेरीत तीन प्रवासी जखमी

- पोस्ट कार्यालय दरवाजाला आग लावण्याचा प्रयत्न

- हिंगोलीत मानव विकास मिशनच्या बसवर दगडफेक

-औंढा नागनाथ तालुक्‍यातील जवळा बाजार, वसमत तालुक्‍यातील हट्टा येथे "रास्ता रोको'

-कळमनुरी तालुक्‍यातील आखाडा बाळापूर, वारंगा येथे निषेध फेरी खानदेश - जळगावात कायद्याविरोधात मुस्लिम मंचतर्फे सर्वधर्मीय मोर्चा

- जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने, धरणे आंदोलन

- कायद्याच्या समर्थनार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मू.जे. महाविद्यालयात विनापरवाना ढोलवादन. संबंधित कार्यकर्त्यांविरोधात कारवाईचे सूचोवाच पश्‍चिम महाराष्ट्र -

- पुण्यात मुस्लिम समुदाय आणि संविधान बचाव कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

- कोल्हापूरमध्ये "एमआयएम' पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

- कायद्याची अमलबजावणीसाठी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांची वाहनांची फेरी

- मिरजेत कायद्याविरोधात मोर्चा

- नगरमध्ये कायद्यास विरोध दर्शविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

- जिल्ह्यातील मुस्लिम समाजाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

विदर्भ - नागपूरमध्ये मुस्लिम नागरिकांचा विधान भवनावर मोर्चा काढला

- नागरिकत्व कायद्याला विरोध दर्शवीत मुस्लिम आरक्षणाची मागणी

