महाराष्ट्र बातम्या

Baramati Plane Crash : विमान अपघातात अजित पवारांचा दुर्दैवी मृत्यू; ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी वाहिली श्रद्धांजली, म्हणाले...

Ajit Pawar Death News : या भीषण विमान अपघातात अजित पवारांसह इतर पाच जणांनाही आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
Prakash Ambedkar on Ajit Pawar Death

Prakash Ambedkar on Ajit Pawar Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Ajit Pawar Death in Plane Crash : राज्याच्या राजकारणातून एक अत्यंत दुर्दैवी आणि सुन्न करणारी बातमी समोर आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज (ता. २८) सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झाले आहे.

Loading content, please wait...
Prakash Ambedkar
Ajit Pawar
Baramati
pune
NCP
Vanchit Bahujan Aaghadi

Related Stories

No stories found.