Sharad Pawar: बारामतीत विडी कामगाराला उभं केलं, पण आमदार झाले विजयराव मोरे! पवारांचा राजकीय डाव फसवणारे मोरे घराणे

बारामतीच्या राजकीय पटांगणात एक रंजक आणि अनोखा प्रवास आहे, जो विजयराव हनुमंत्राव मोरे यांच्याभोवती फिरतो. ८३ वर्षांच्या या ज्येष्ठ नेत्याने शरद पवार यांच्यासोबतचा नात-विरोध-सलोखा असा दीर्घ आणि वळणदार राजकीय प्रवास केला आहे. आज त्यांचा मुलगा ॲड. आकाश मोरे बारामतीच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसकडून सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात उभे होते, त्यामुळे हा किस्सा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..१९६७ साल होतं... बारामतीत समाजवादी पक्षाचे प्रचारक म्हणून विजयराव मोरे सक्रिय होते. शरद पवार यांच्याविरोधात त्यांनी एक विडी कामगार, एस. सी. नायडू यांना उभे केले. त्या निवडणुकीत शरद पवार विजयी झाले, पण मोरे यांचा विरोधी संघर्ष सुरूच राहिला.त्यानंतर शरद पवार यांनी विजयराव मोरे यांना काँग्रेसमध्ये घेतले आणि विधान परिषदेवर (MLC) आमदार बनवले. पवारांच्या सहकार्याने मिळालेली ही संधी मोरे यांनी काँग्रेसप्रती एकनिष्ठ राहून सार्थ केली. १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली, तेव्हा विजयराव मोरे यांनी पवारांना काँग्रेस न सोडण्याचा सल्ला दिला. स्वतः मात्र ते काँग्रेस सोडून गेले नाहीत. NCP सोबत जाण्याऐवजी ते काँग्रेसशीच एकनिष्ठ राहिले. पेशाने वकील असलेले विजयराव मोरे बारामतीत काँग्रेसचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करत होते..विजयराव मोरे हे शरद पवार यांचे जुने सहकारीविजयराव मोरे हे शरद पवार यांचे जुने सहकारी आणि परिचित मानले जातात. एकेकाळी विरोधात असले तरी नंतर त्यांचे संबंध सुधारले. आजही ८३ वर्षांच्या विजयराव यांचे शरद पवारांशी सलोख्याचे संबंध आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत (माढा मतदारसंघ) ते वंचित बहुजन आघाडीतर्फे उमेदवार होते, पण त्यांचा मुख्य संघर्ष बारामतीत काँग्रेसचे अस्तित्व टिकवण्याचा होता.त्यांचा मुलगा ॲड. आकाश विजयराव मोरे हा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव आहे. २०१४ मध्ये बारामतीतून काँग्रेस तर्फे विधानसभा उमेदवार म्हणून लढले होते. आता २०२६ च्या बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत ते काँग्रेसचे उमेदवार होते. त्यांनी सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात शड्डू ठोकला होता. मात्र काँग्रेस हायकमांडने निर्णय दिल्यानंतर त्यांनी शेवटच्या दिवशी अर्ज मागे घेतला..सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी प्रचारयापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत पितापुत्रांनी सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी प्रचार केला होता. विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाकडून लढणाऱ्या युगेंद्र पवार यांच्यासाठीही प्रचार केला होता.शरद पवार यांच्या पक्षाकडून बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. अशा वेळी शेवटच्या क्षणापर्यंत आकाश मोरे यांचे मन वळवन्याचा प्रयत्न करण्यात आला..बारामतीच्या राजकारणातील सलोखा आणि संघर्ष यांचा मेळविजयराव मोरे यांचा प्रवास हा केवळ राजकीय नाही, तर बारामतीच्या राजकारणातील सलोखा आणि संघर्ष यांचा मेळ आहे. विडी कामगाराला उभे करणारा नेता स्वतः आमदार झाला, पवारांच्या विरोधात उभा राहिला, पण नंतर त्यांच्याच सहकार्याने राजकारणात स्थिर झाला. काँग्रेसमध्ये एकनिष्ठ राहूनही पवारांशी सलोखा कायम ठेवणारा हा अनुभवी वकील आज आपल्या मुलाच्या माध्यमातून पुन्हा बारामतीच्या राजकीय रणांगणात सक्रिय आहे.