Beed News : बीडमध्ये जीएसटी अधिकारी सचिन जाधवर यांचा मृतदेह कारमध्ये आढळला; वरिष्ठाच्या छळासंबंधित "लिहिलेली नोट" गाडीत सापडली!

GST Officer Sachin Jadhavar : बीड येथील जीएसटी कार्यालयातील राज्य कर निरीक्षक सचिन जाधवर यांचा मृतदेह कपिलधारवाडी परिसरात कारमध्ये आढळला असून, वरिष्ठाच्या छळाला कंटाळून जीवन संपवल्याचे नोटमध्ये नमूद केले आहे.
ragic Discovery: GST Inspector Found Dead in Car at Kapildharwadi

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नितीन चव्हाण

बीड : येथील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कार्यालयात कार्यरत राज्य कर निरीक्षक सचिन नारायण जाधवर (वय ३५) यांचा मृतदेह शनिवारी दुपारी कपिलधारवाडी परिसरात त्यांच्या स्वतःच्या कारमध्ये आढळला, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Beed
crime
mental health
police investigation
workplace harassment

