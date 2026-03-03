Video: ७० वर्षांच्या जावयाची गाढवावरुन मिरवणूक; तरुण जावई पळून गेला अन्...

Holi Celebration: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विडा गावात धुलीवंदनाच्या दिवशी एक अनोखी परंपरा जोपासली जाते. तब्बल ९० वर्षांपासून गावकरी ही परंपरा जपतात. गावच्या एका जावयाला शोधून काढले जाते आणि त्याला गाढवावर बसवून गावभर मिरवणूक काढली जाते. यंदा पकडून ठेवलेला जावई पळून गेल्याने ऐनवेळी वयोवृद्ध जावयाला हा मान मिळाला..विडा गावची ही परंपरा सुमारे ९० वर्षांपूर्वी आनंतराव देशमुख यांनी सुरु केली होती. त्यांनी आपल्या जावयाची चेष्टा-मस्करी म्हणून गाढवावरून मिरवणूक काढली होती. तेव्हापासून ही परंपरा अखंडीतपणे सुरू आहे. धुलीवंदनाच्या आठ दिवस आधीपासून गावातील तरुण मंडळी जावयाच्या शोधासाठी विशेष मोहीम राबवतात. यंदाचा मान शिवाजी गालफाडे (वय ७०) या जावयाला मिळाला..Pali News : शेकडो पुरणपोळ्या आगीऐवजी गेल्या गरिबांच्या पोटात; अंनिस व समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पुरणपोळ्या व फळांचे वाटप.ढोल-ताशांच्या गजरात गालफाडे यांची मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर त्यांना कपड्यांचा आहेर देण्यात आला. मात्र सोन्याच्या वाढत्या दरामुळे दरवर्षी दिली जाणारी सोन्याची अंगठी यंदा देण्यात आली नाही. मिरवणुकीची सुरुवात स्वर्गीय अजित पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. परंपरा, मस्करी आणि गावकऱ्यांचा उत्साह यामुळे विडा गावातील धुलीवंदनाची ही परंपरा आजही चर्चेचा विषय ठरत आहे..Karnataka Citizens: मध्यपूर्वेतील युद्धग्रस्त देशांत कर्नाटकचे १०९ नागरिक अडकले बचावासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क, केंद्राला पत्र.शिवाजी गालफाडे यांच्या मुलाने माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, सुरुवातीला एक तरुण जावई पकडून ठेवलेला होता. त्यामुळे माझे वडील निवांत दारासमोर बसलेले होतो. पकडून ठेवलेला तरुण नंतर निसटून गेला. त्यामुळे गावचे कार्यकर्ते माझ्या वडिलांनाच घेऊन गेले. गावची परंपरा आहे म्हणून त्यांना काही बोलण्यात अर्थ नव्हता. थोडं दुःख वाटतंय आणि थोडा आनंदही वाटतोय.. वडिलांचं वय ७०-७५ वर्षे आहे. त्यांना मान मिळाला त्याचा आनंद आहेच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.