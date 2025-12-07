धक्कादायक! बीडमध्ये घरात घुसून ग्रामरोजगार सेवकावर गावगुंडांचा जीवघेणा हल्ला; दुचाकीला बांधून चौकात नेले ओढत, लोखंडी रॉड घातला डोक्यात

बीड : जिल्ह्यातील नादलगाव येथे ग्रामरोजगार सेवकाला जातिवाचक शिवीगाळ करून गंभीर मारहाण (Gramsevak Attack Nadlagav Incident) करण्याची धक्कादायक घटना ६ डिसेंबर रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास उघडकीस आली. आदिवासी समाजातील जालिंदर सुरवसे (वय ३५) यांच्यावर गावातील काही गुंडांनी घरात घुसून हल्ला केला आणि त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या..बीडचे पालकमंत्री बदलल्याने किंवा एसपी बदलल्यानेही जिल्ह्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा धाक राहिलेला नाही, असे चित्र दिसत असून प्रशासन बीड जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..घरात घुसून मारहाण आणि जातिवाचक शिवीगाळअश्रुबा उत्तम राऊत, गोविंद सखाराम राऊत, भगवान अश्रुबा राऊत, विष्णू अश्रुबा राऊत यांच्यासह सुमारे दहा ते बारा गावगुंडांनी सुरवसे यांच्या घरात घुसून "खूप माजलास, तुला जिवंत सोडणार नाही, तुझ्या कुटुंबाला गावात राहू देणार नाही" अशा धमक्या दिल्या. त्यानंतर त्यांना घरातून बाहेर ओढून दुचाकीला बांधले आणि गावाच्या चौकात ओढत नेत लोखंडी रॉड, काठ्या व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात त्यांच्या दोन्ही पायांना फ्रॅक्चर झाले असून डोक्यातही गंभीर जखमा झाल्या आहेत. हल्लेखोरांनी त्यांच्या खिशातील ५० हजार रुपये आणि मोबाईल लुटल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे..Sawantwadi Girl Death : हृदय पिळवटणारी घटना! पहाटे दार उघडलं अन् वडिलांनी पाहिलं धक्कादायक दृश्य; बारावीत शिकणाऱ्या मयुरीनं....पोलिसांकडून तक्रार घेण्यास नकार; राजकीय दबावाचा आरोपघटनेनंतर पीडिताची बहीण उषा साळुंखे आणि आई तक्रार देण्यासाठी तलवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्या असता, पोलिसांनी त्यांना दडपशाही करून बाहेर काढल्याचा आरोप आहे. राजकीय दबावामुळे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे..Miraj Accident : दिराच्या लग्नाची तयारी राहिली अधुरीच! भरधाव डंपरने महिलेला चिरडले; मुलगी पाहण्यासाठी जाताना....आदिवासी कुटुंबाला न्याय देण्याची मागणीया घटनेत पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप न केल्याने नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे. पीडित कुटुंबाने जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून संबंधित गावगुंडांवर कठोर कारवाई करावी आणि आदिवासी कुटुंबाला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.