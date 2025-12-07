महाराष्ट्र बातम्या

धक्कादायक! बीडमध्ये घरात घुसून ग्रामरोजगार सेवकावर गावगुंडांचा जीवघेणा हल्ला; दुचाकीला बांधून चौकात नेले ओढत, लोखंडी रॉड घातला डोक्यात

Background of the Beed Gramsevak Assault Case : नादलगाव येथे ग्रामरोजगार सेवकावर गावगुंडांनी जातिवाचक शिवीगाळ करत जीवघेणा हल्ला केला. राजकीय दबावामुळे पोलिसांनी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आहे.
Gramsevak Attack Nadlagav Incident

बीड : जिल्ह्यातील नादलगाव येथे ग्रामरोजगार सेवकाला जातिवाचक शिवीगाळ करून गंभीर मारहाण (Gramsevak Attack Nadlagav Incident) करण्याची धक्कादायक घटना ६ डिसेंबर रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास उघडकीस आली. आदिवासी समाजातील जालिंदर सुरवसे (वय ३५) यांच्यावर गावातील काही गुंडांनी घरात घुसून हल्ला केला आणि त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या.

