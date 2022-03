'ईडी'पेक्षा शेतकऱ्याच्या खिशातल्या बिडीची किंमत जास्त - धनंजय मुंडे

तुळजापूर : राज्यात सुरु असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांवर सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी भाजपवर सडकून टीका केली. तुळजापूर इथं एका जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी भाजपवर चौफेर हल्ला चढवला. ईडीच्या कारवायांवर भाष्य करताना ईडीपेक्षा शेतकऱ्याच्या खिशातल्या बिडीची किंमत जास्त असल्याचं उपहासात्मक विधान त्यांनी केलं. (Beedi cost in farmers pockets more than ED says Dhananjay Munde)

मुंडे म्हणाले, अनेकदा सांगूनही त्यांनी नाद केला आणि विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ज्यांना वाटलं होतं आपलं होतं त्यांचं कधीच नाही झालं हे त्यांना कळालंच नाही, ४४ आमदारांचे मंत्री झाले. तर १०५ आमदारांचे विरोधीपक्षात बसले. पण भारतीय जनता पार्टीच्या अंगातला माज अजूनही गेलेला नाही. होत्याचं नव्हतं नव्हत्याचं होतं केलं तरी भल्याभल्याच्या मागं इन्कम टॅक्स काय? सीबीआय काय? ईडीची तर एवढीपण इज्जतच ठेवली नाही. त्या ईडीपेक्षा आमच्या शेतकऱ्याच्या खिशातल्या गणेश बीडीची किंमत जास्त आहे.

राज्याच्या सर्वात मोठ्या संविधानिकपदावर जो व्यक्ती बसतो आज तोच व्यक्ती जर छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अभद्र बोलत असेल तर छत्रपतींच्या लेकरांनी कसं सहन करायचं? याचाही येणाऱ्या काळात आपल्याला विचार करावा लागेल, अशा शब्दांत मुंडेंनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावरही हल्लाबोल केला.