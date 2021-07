भास्कर जाधव विधानसभेचे अध्यक्ष? शरद पवारांनी केलं स्पष्ट

By

माळेगाव- भास्कर जाधवांना विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचे वेध लागल्याची चर्चा आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले, `` विधानसभेच्या अध्यक्ष पदाबाबत आमच्या तिन्ही पक्षांचा निर्णय स्पष्ट आहे. विधानसभा अध्यक्ष पद हे काँग्रेसला गेलेले आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष ठरवील ती व्यक्ती अध्यक्ष होईल. काँग्रेस पक्ष दिल्या त्या व्यक्तीला आमच्या तिन्ही पक्षाची मान्यता असेल.''(bhaskar jadhav will be speaker legislative assembly said ncp sharad pawar)

नाना पटोले स्वबळाची भाषा करतात, यावर पवार म्हणाले, की राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस हे राज्यातील प्रमुख पक्ष आहेत. प्रत्येक पक्ष आपले बळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणारच आहेत. त्यात काही चुकीचे नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवितो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्र चालवतो असा नाही. प्रत्येकाला आपापल्या पक्षाची व्याप्ती वाढावी, अशी इच्छा असणे गैर नाही. परंतु सरकार चालवीताना एक विचार आहे की नाही, हे जर विचारले तर ते आहेत, असेच मी म्हणेन, असं पवार म्हणाले.

गोंधळ घातल्यानंतर शिक्षा होणारच की...

नुकतेच विधान सभेत भाजपच्या आमदारांनी प्रचंड गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक गोंधळ झाला, आता आपण त्यावर काय बोलणार. संबंधितांना १ वर्ष निलंबित केले आहे. ज्यांनी चुकीचे काम केले त्यांना शिक्षा ही होणारच की, असे स्पष्ट मत व्यक्त करीत शरद पवार यांनी १२ आमदारांच्या निलंबन कारवाईचे समर्थन केले.