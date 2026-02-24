मोठा निर्णय! नववी-दहावीच्या वर्गासाठी किमान २०-२० पटसंख्येची अट शिथिल; शालेय शिक्षणमंत्र्यांची अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक, ‘या’ ३ पैकी एक निर्णय फायनल

तात्या लांडगेसोलापूर : इयत्ता नववी व दहावीच्या दोन्ही वर्गात किमान २०-२० पटसंख्या नसलेले वर्ग किंवा शाळा बंद कराव्या लागणार आहेत. कारण, पटसंख्येच्या निकषांनुसार तेथील शिक्षक अतिरिक्त होतात. त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांनी पटसंख्येची अट शिथिल करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी विधानभवनात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात दोन्ही वर्गात किमान २०-२० पटाची अट शिथिल करण्याचा निर्णय झाला आहे. पुढील आठवड्यात त्याचा शासन निर्णय निघणार आहे..१५ मार्च २०२४ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने संचमान्यतेसंदर्भात नवा आदेश काढला. त्यानुसार एका शिक्षकासाठी किमान ३० पटाचे बंधन घालण्यात आले. या नव्या शासन निर्णयामुळे अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे या निर्णयास विरोध करणाऱ्या शिक्षक व संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यामुळे २०२४-२५ मध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन होऊ शकले नाही. मात्र, न्यायालयाने तो शासन निर्णय ग्राह्य मानला.यंदा त्याच शासन निर्णयानुसार संचमान्यता झाली. त्यात खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील साडेसहा ते सात हजार शिक्षक आणि एक हजार शिक्षकेतर कर्मचारी पटसंख्येअभावी अतिरिक्त ठरल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. त्या सर्वांचे समायोजन झाल्यावर रिक्त जागांच्या भरतीचा निर्णय होणार आहे. सध्या खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये १८ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत..संचमान्यता अंतिम झाल्यावर शासन आदेशानुसार अतिरिक्तांचे समायोजन२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात १७ हजार माध्यमिक शाळांची संचमान्यता अपेक्षित आहे. त्यापैकी अडीच हजार शाळांची संचमान्यता राहिली असून पुढील आठ दिवसांत ती पूर्ण होईल. त्यानंतर समायोजनासंदर्भातील शासनाच्या निर्णयानुसार अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यवाही पार पाडली जाणार आहे. विधानभवनात अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासंदर्भात बैठक झाली, पण त्यातील निर्णयाबद्दल सांगता येणार नाही.- डॉ. श्रीराम पानझडे, उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षण, पुणे.‘या’ तीन पर्यायावर चर्चा....नववी व दहावीच्या दोन्ही वर्गात २०-२० अशा ४० विद्यार्थ्यांऐवजी दोन्ही वर्गात मिळून ४० विद्यार्थी असावेत. पण, एका वर्गात किमान १५ विद्यार्थी असावेत.नववी आणि दहावीच्या एका वर्गात किमान १५ विद्यार्थी चालतील. परंतु गुणवत्तेच्या दृष्टीने दोन्ही वर्गातील एकूण विद्यार्थी ५० असावेत.तीन ते पाच किमी अंतरावरील शाळांसाठी किमान पट बंधनकारक; पटसंख्येचा निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळा जवळच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजन करता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.