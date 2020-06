वीज ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय ! हप्त्याने भरता येणार बिल; महावितरणची 58 हजार कोटींची थकबाकी

सोलापूर : अनेकांच्या जीवनातील अंधार दूर केलेल्या महावितरणपुढेच वाढलेल्या थकबाकीमुळे काळोख पडला आहे. राज्यातील तब्बल एक कोटी 37 लाख 86 हजार ग्राहकांकडे सद्यस्थितीत तब्बल 58 हजार कोटींची थकबाकी झाली आहे. महावितरणच्या अडचणी दूर होऊन अखंडीत सेवेसाठी आता ग्राहकांना हप्त्याच्या स्वरुपात बिल भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. मागील आठ-दहा वर्षांपासून बहूतांश ग्राहक वीज वापरुनही बिल भरत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील तब्बल 29 लाख 67 हजार 581 ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमचा खंडीत करण्यात आल्याची माहिती महावितरणने दिली. तर राज्यातील बहूतेक ग्रामपंचायती व सार्वजनिक पाणी पुरवठा संस्थांनीही वीज बिल भरलेले नाही. स्ट्रीट लाईटचेही बिल थकबाकीत गेले आहे. 57 लाख 27 हजार 381 घरगुती ग्राहक, सव्वापाच लाख व्यावसायिक तर पावणेदोन लाख उद्योजकांकडे वीजेची थकबाकी वाढली आहे. त्यामुळे थकबाकीच्या ओझ्याने महावितरणपुढील अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी वापरलेल्या वीजेचे बिल नियमित भरायला हवे. तर दुसरीकडे चोरुन वीज वापरण्यांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश ऊर्जा मंत्री राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. बिलाची सक्‍तीने वसुली केलेली नाही

लॉकडाउन काळात कोणत्याही ग्राहकांकडून बिलाची सक्‍तीने वसुली केलेली नाही. आता प्रत्येकांना घरोघरी बिले पोहच केली असून त्यांनी थोडे-थोडे बिल भरावे. राज्यातील प्रत्येक ग्राहकांना हप्ते पाडून दिले जातील. महावितरणने लॉकडाउन काळात विनाखंडीत वीज पुरवठा केला असून यापुढेही विनाखंडीत सेवेसाठी ग्राहकांनी वेळेत बिल भरावे.

- नितीन राऊत, ऊर्जा मंत्री महावितरणची राज्यातील थकबाकी

निवासी : 1,344.95 कोटी

व्यावसायिक : 980.54 कोटी

औद्योगिक : 1,648.14 कोटी

पॉवरलूम : 422.95 कोटी

शेती : 38,010.73 कोटी

सार्वजनिक पाणीपुरवठा संस्था : 1,813.82 कोटी

स्ट्रीट लाईट : 4,504.83 कोटी

कायमस्वरुपी वीज खंडीत केलेले ग्राहक : 8,686.71 कोटी

इतर : 136.97 कोटी

