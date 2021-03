दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी ! परीक्षेसाठी मिळणार वाढीव 30 मिनिटे; परीक्षा त्याच शाळेत होणार 

सोलापूर : दहावी व बारावीची परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार आहे. मात्र, कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचा लेखनाचा सराव कमी प्रमाणात झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांना 80 गुणांच्या लेखी परीक्षेसाठी 30 मिनिटांचा वाढीव मिळणार असून 40 ते 50 गुणांसाठी 15 मिनिटे वाढीव मिळणार आहेत. तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना 20 मिनिटे अधिक मिळतील, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे कोरोनामुळे यंदा विद्यार्थ्यांची परीक्षा त्याच शाळेत अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयात घेतली जाणार आहे. ठळक बाबी... दहावीची लेखी परीक्षा 29 एप्रिल ते 20 मे या कालावधीत होणार

बारावीची परीक्षा लेखी परीक्षा 23 एप्रिल ते 21 मे या कालावधीत होणार

कोरोनामुळे लेखी परीक्षा त्याच शाळा अथवा महाविद्यालयात देण्याची सोय

परीक्षेसाठी वर्गखोल्या कमी पडल्यास लगतच्या शाळेत परीक्षा देण्याची केली जाईल सोय

80 गुणांच्या लेखी परीक्षेसाठी आता तीन तासांऐवजी साडेतीन तास मिळणार

40 ते 50 गुणांसाठी 15 मिनिटांचा वाढीव वेळ मिळणार; दिव्यांग मुलांना 20 मिनिटे अधिक मिळतील

प्रात्यक्षिक परीक्षा कोरोनामुळे विशिष्ट लेखन कार्य, गृहपाठ पध्दतीने होतील

12 वीच्या लेखी परीक्षेनंतर 22 मे ते 10 जून या काळात होईल प्रात्यक्षिक परीक्षा

पाच ते सहा प्रात्यक्षिकावरच परीक्षा होईल, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी त्याचा घ्यावा निर्णय

कला, वाणिज्य, व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांनी लेखी परीक्षेनंतर 15 दिवसांत सादर करावे गृहपाठ

परीक्षार्थी अथवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणाला कोरोनाची लागण झाल्यास त्यांची परीक्षा स्वतंत्रपणे होईल

परीक्षा मंडळामार्फत आयोजित केली जाणारी पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्टमध्ये होईल; त्यासाठी परीक्षा केंद्रे शहरी भागात व तालुक्‍याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या आता दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. काही जिल्ह्यांनी कोरोनाचा जोर कमी व्हावा म्हणून लॉकडाउन केला असून आणखी काही जिल्हे लॉकडाउनच्या उंबरठ्यावर आहेत. अशा परिस्थिती दहावी-बारावीची परीक्षा नियोजित वेळेत व्हावी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने ठोस नियोजन केले आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा देताना अडचणी येणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली आहे. विशेष बाब म्हणजे जे विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत अथवा त्यांचे पालक कोरोना बाधित आहेत, त्यांची परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार असल्याचेही शालेय शिक्षण विभागाने आज स्पष्ट केले आहे. पर्यवेक्षकांनाही कोरोना संबंधीचे नियम पाळणे बंधनकारक असून त्यांच्या बाबतीतही खबरदारी घेतली जाणार आहे. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक परीक्षा आता गृहपाठ अथवा लेखी स्वरुपातच होईल, असेही शालेय शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.

Web Title: Big news for 10th-12th grade students! Additional 30 minutes for the exam; The exam will be held in the same school