BJP: भाजपमधून १३ पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन अखेर मागे, पुन्हा पक्षकार्याची संधी

सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या काळात बंडखोरी केलेल्यांसह पक्षशिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी निलंबित भाजपच्या १३ पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले. यात अपक्ष निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचाही समावेश आहे. ही माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी दिली. .सावंत यांनी पत्रकात म्हटले आहे, की जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीदरम्यान पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी पक्षशिस्तीच्या विरोधात जाऊन काम केल्याने त्यांच्यावर पक्षीय पातळीवर निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र, काही कालावधीनंतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी आपली चूक लक्षात आल्याचे नमूद करत पक्षाकडे निलंबन रद्द करण्याबाबत अधिकृत विनंती अर्ज सादर केले होते..'महाराष्ट्र लँड बँक, महाभूमी स्टॅक' प्रणाली कार्यान्वित, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते उद्घाटन; कसा होणार फायदा?.या अर्जांची दखल घेत पक्षपातळीवर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर शिस्तभंग समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या सर्व १३ पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, आगामी काळात पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी हे सर्व पदाधिकारी पुन्हा सक्रियपणे कार्यरत होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे..निलंबन मागे घेतलेले जिल्हा परिषद इन्सुली मतदारसंघाचे सदस्य नितीन एकनाथ राऊळ, जिल्हा परिषद कोलगावचे सदस्य मायकल फ्रान्सिस डिसोजा, जिल्हा परिषद तुळस सदस्य सुजाता अजित पडवळ, माजगाव पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र पांडुरंग गावकर, माजी जिल्हा परिषद सभापती शर्वाणी शेखर गावकर, भाजपचे माजी बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत रघुवीर नाटेकर.अन्य : योगेश अशोक केणी, उल्हास उत्तम परब, स्नेहल संदीप नेमळेकर, साक्षी संदीप नाईक, सुप्रिया शैलेश नाईक, प्रवीण नारायण गवस आणि अनिरुद्ध फाटक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.