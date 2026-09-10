महाराष्ट्र बातम्या

BJP: भाजपमधून १३ पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन अखेर मागे, पुन्हा पक्षकार्याची संधी

Maharashtra Politics : पक्षशिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या भाजपच्या १३ पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या काळात बंडखोरी केलेल्यांसह पक्षशिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी निलंबित भाजपच्या १३ पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले. यात अपक्ष निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचाही समावेश आहे. ही माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी दिली.

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