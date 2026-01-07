BJP–AIMIM Alliance: ‘बटेंगे तो कटेंगे’सारखे घोषवाक्य देणाऱ्या भाजपची AIMIM सोबत युती, महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट!

अकोला जिल्ह्यातील अकोट नगरपालिकेतील सत्तास्थापनेच्या राजकारणाने राज्यातील राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेत सत्तेसाठी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षने आता अकोटमध्ये थेट AIMIM सोबत आघाडी करून सत्तेचा मार्ग निवडला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजपच्या माया धुळे या नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या असल्या, तरी पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळू शकले नव्हते..‘अकोट विकास मंच’ची स्थापनाअकोट नगरपालिकेत एकूण ३५ जागा असून, त्यापैकी ३३ जागांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भाजपला ११ जागांवर समाधान मानावे लागले. बहुमतासाठी आवश्यक संख्येपासून भाजप दूर असल्याने सत्तास्थापनेसाठी नव्या समीकरणांचा शोध घेण्यात आला. त्यातूनच भाजपच्या नेतृत्वाखाली ‘अकोट विकास मंच’ची स्थापना करण्यात आली. या मंचामध्ये भाजपनंतर सर्वाधिक पाच जागा जिंकणारा एमआयएम प्रमुख मित्रपक्ष म्हणून सहभागी झाला आहे..विविध राजकीय विचारसरणींचे पक्ष एकत्रया आघाडीत विविध राजकीय विचारसरणींचे पक्ष एकत्र आले. त्यात Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), Shiv Sena (Eknath Shinde), Nationalist Congress Party (Ajit Pawar), Nationalist Congress Party (Sharad Pawar) तसेच Prahar Janshakti Party यांचा समावेश आहे. या नव्या आघाडीची अधिकृत नोंदणी नुकतीच अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे..''अजित पवारांनी मला रोखलं, नाही तर त्यावेळी...'', राष्ट्रवादीच्या नेत्याचं नवनीत राणांना प्रत्युत्तर; NCP-BJP वाद चिघळणार?.गटनेते म्हणून भाजपचे नगरसेवक रवि ठाकूर यांची निवडया आघाडीचे गटनेते म्हणून भाजपचे नगरसेवक रवि ठाकूर यांची निवड करण्यात आली आहे. आघाडीतील सर्व नगरसेवकांना आता भाजपचा ‘व्हिप’ पाळणे बंधनकारक राहणार आहे. १३ जानेवारी रोजी होणाऱ्या उपनगराध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्यांच्या निवडणुकीत ही आघाडी एकसंघपणे मतदान करणार आहे. सध्याच्या ३३ सदस्यांच्या नगरपालिकेत या आघाडीचे एकूण २५ सदस्य झाले असून, नगराध्यक्षा माया धुळे या २६व्या सदस्य म्हणून सत्ताधारी गटाला बहुमत प्राप्त झाले आहे..एमआयएमचे सर्वाधिक पाच नगरसेवकदुसरीकडे, अकोट नगरपालिकेत काँग्रेसचे ६ आणि वंचित बहुजन आघाडीचे २ नगरसेवक विरोधी बाकांवर बसणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे, नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत एमआयएमच्या उमेदवार फिरोजाबी सिकंदर राणा यांचा माया धुळे यांनी तब्बल ५,२७१ मतांनी पराभव केला होता. भाजपनंतर एमआयएमचे सर्वाधिक पाच नगरसेवक निवडून आल्याने या पक्षाची स्थानिक राजकारणातील ताकदही स्पष्ट झाली आहे..भाजप नेमके काय स्पष्टीकरण देते?विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ‘बटेंगे तो कटेंगे’सारखे घोषवाक्य देणाऱ्या भाजपने स्थानिक पातळीवर मात्र एमआयएमसोबत आघाडी केल्याने विरोधकांकडून तीव्र टीका होत आहे. या विरोधाभासी भूमिकेवर भाजप नेमके काय स्पष्टीकरण देते, आणि ही आघाडी किती काळ टिकते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..BJP, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी… BMC साठी २२७ वॉर्डमधील उमेदवारांची लाँग लिस्ट; कोण कुठून मैदानात? पाहा एका क्लिकवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.