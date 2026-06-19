Raigad News: महायुतीत बिघाडी! शेकापला भाजप-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा, पाली नगरपंचायत पोटनिवडणुकीत फूट

पाली : अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली नगरपंचायतीमधील रिक्त असलेल्या प्रभाग क्रमांक १३ च्या पोटनिवडणुकीमुळे स्थानिक राजकारण कमालीचे तापले आहे. या पोटनिवडणुकीत धक्कादायक राजकीय घडामोडी समोर आल्या असून, राज्यात एकत्र सत्तेत असलेल्या महायुतीत स्थानिक पातळीवर फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये शिवसेना (शिंदे) एकटे पडली आहे. कारण शेकापच्या उमेदवाराला थेट भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. .प्रभाग क्रमांक १३ च्या पोटनिवडणुकीसाठी शिवसेना शिंदे पक्षाकडून स्वप्नाली जाधव या रिंगणात आहेत. मात्र, महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार) पक्षाने शिवसेना (शिंदे) उमेदवाराला पाठिंबा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या दोन्ही पक्षांनी शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) उमेदवार सुधीर साखरले यांना आपला जाहीर पाठिंबा घोषित केला आहे..भाजपचे सुधागड तालुका अध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे यांनी गुरुवारी (ता 18) काढलेल्या एका जाहीर आवाहनाद्वारे सुधीर साखरले यांना भरघोस मतांनी विजयी करण्याचे आवाहन पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना केले आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष सुधागड तालुका अध्यक्ष संदेश शेवाळे यांनी देखील या पोटनिवडणुकीत शेकाप उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याचे सांगितले आहे..Mumbai Crime: प्रेयसीसोबत मुंबई फिरायला आला, पण तरुणानं अचानक टोकाचा निर्णय घेतला; इमारतीत गेला अन्... मुंबईत भयंकर घटना.याबाबत भाजप सुधागड तालुका अध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे यांनी सांगितले की, स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक समीकरणे आणि विकास महत्त्वाचा असतो. तालुकास्तरीय कोर कमिटीच्या निर्णयानुसार आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या एकमताने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..एकीकडे प्रभाग १३ मध्ये राजकीय संघर्ष पेटला असताना, प्रभाग क्रमांक १४ मधून सुनंदा पाटील या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष प्रभाग १३ मधील चुरशीच्या लढतीकडे लागले आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांचा रविवारी प्रवास आरामदायी होणार! लोकल वेळेनुसारच धावणार, का घेतला निर्णय?.या पोटनिवडणुकीसाठी शनिवारी (ता 20) सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष मतदान पार पडणार आहे. या चुरशीच्या लढतीचा निकाल मंगळवारी (ता. 23) जाहीर होणार असल्याने पाली नगरपंचायतीवर नेमका कोणाचा झेंडा फडकरणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.