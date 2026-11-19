महाड : येथील नगर परिषदेमधील शिवसेनेचे स्वीकृत नगरसेवक सनी जाधव यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त जागेवरील निवडीसाठी नगराध्यक्ष सुनील कविस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. १८) नगर परिषदेची विशेष सभा घेण्यात आली होती. या सभेत शिवसेनेकडून राजेंद्र शिंदे यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड करण्यात आली, मात्र सभेच्या सुरुवातीलाच सादर केलेले पुरावे, कागदपत्रे खोटी असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजप युतीच्या नगरसेवकांनी या निवडीवर आक्षेप घेतला..उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, या निवडीची औपचारिक घोषणा करण्याचा अधिकार नगराध्यक्ष म्हणून आपल्याला असल्याचे कविस्कर यांनी स्पष्ट केले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजप युतीचे गटनेते तथा उपनगराध्यक्ष संदीप जाधव आणि नगरसेवक हेमंत चांदलेकर यांना या सभेत हरकतीचे मुद्दे मांडण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले..ChatGPTवरून बनवला रेल्वे पास, दररोज एसी लोकलने प्रवास, मात्र टीसीने उधळला डाव; मुंबईत तरुणाचं चक्रावणारं कांड.त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या शिवसेनेचे उमेदवार राजेंद्र शिंदे यांचा अर्ज वैध ठरवून निवडीची घोषणा केली. या निवडीनंतर उपनगराध्यक्ष संदीप जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. या वेळी राष्ट्रवादी, भाजपचे नगरसेवक उपस्थित होते..'होप फाउंडेशन'चा कार्याध्यक्षराजेंद्र शिंदे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आपण 'होप फाउंडेशन' या सामाजिक संस्थेचे गेल्या पाच वर्षापासून कार्याध्यक्ष असल्याची माहिती दिली होती, मात्र त्यांनी सादर केलेली माहिती खोटी असल्याचा आरोप संदीप जाधव यांनी केला. धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील 'होप फाउंडेशन'च्या नोंदणी कागदपत्रांनुसार, २०१७ ते २०२३ या कालावधीतील नोंदींमध्ये राजेंद्र शिंदे हे संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे कोणतेही पदाधिकारी नसल्याचे जाधव यांनी सांगितले..न्यायालयात दाद मागणारप्रांताधिकारी ओमासे यांनी आमची हरकत फेटाळली आहे. 'होप फाउंडेशन' या संस्थेने चुकीची माहिती देऊन महाड नगर परिषदेची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे या संस्थेविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असून, निवडीविरोधात जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयाकडे दाद मागणार असल्याचे संदीप जाधव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.