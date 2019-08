भाजप-शिवसेना एकत्रच लढणार; अमित शहांचा आदेश

नवी दिल्ली : आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना एकत्रच लढणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची सोमवारी रात्री भेट घेतली, या भेटीत अमित शहांनी हे आदेश दिले आहेत. या भेटीमध्ये विधानसभा निवडणूक भाजप-शिवसेना एकत्र लढणार यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच शिवसेनेसोबतचे जागावाटप लवकरच पूर्ण करा. राज्यातील दोन्ही नेतृत्वाने चर्चा करून ठरवावे, अशा शहा यांनी फडणवीस यांना केल्याची माहिती मिळत आहे. शहा आणि फडणवीस यांच्या सुमारे 40 मिनिटे चर्चा झाली. शिवसेनेसोबत जगावापट लवकरात लवकर पूर्ण करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्र लढले होते. मात्र, निकालानंतर शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत आली होती. यानंतरही दोन्ही पक्षांमध्ये वारंवार वाद झाले. या दोन्ही पक्षातल्या वादाने टोक गाठल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीसाठी युती होणार नाही, असे वाटत होतं. पण अमित शहा मातोश्रीवर आले आणि लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी युती करण्याचा निर्णय झाला. अद्याप यावर ठोस निर्णय झालेला नसून, दोन्ही पक्षांकडून मुख्यमंत्रीपदावर दावा करण्यात येत आहे.

