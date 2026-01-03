Municipal Election : ‘बिनविरोध’मध्ये भाजपची आघाडी; राज्यात एकूण ६९ उमेदवार बिनविरोध

- पांडुरंग म्हस्केमुंबई - महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदान होण्याआधीच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीने ६९ पैकी ६८ जागांवर बिनविरोध विजय मिळवला आहे. उमेदवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी ४४ जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध ठरले आहेत. त्याखालोखाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे २२ उमेदवार बिनविरोध झाले आहेत. .मुंबईत प्रभाग क्रमांक ६०, १७३, २०५, १७७ आणि १८० येथील पाच भाजप बंडखोर उमेदवारांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तर ठाकरे बंधूंनाही सुमारे नऊ प्रभागांमध्ये बंडखोर उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला प्रवृत्त करण्यात अपयश आले..भिवंडीत ठाकरे बंधूंची युती टिकवण्यात अपयश आले असून दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. पनवेलमध्ये महाविकास आघाडीच्या सात उमेदवार माघार घेतल्याने भाजपच्या उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहात..नागपुरात भाजपचे बंडखोर उमेदवार किसन गावंडे यांना त्यांच्या समर्थकांनी घरातच कोंडून ठेवले होते. मात्र भाजपचे आमदार परिषद सदस्य परिणय फुके यांच्या प्रयत्नाने अखेर गावंडे यांनी समर्थकांना विनंती करून पक्षाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे मान्य केले..काँग्रेसमध्येही आमदार विकास ठाकरे आणि नितीन राऊत यांनी दिवसभर बंडखोर उमेदवारांची मनधरणी करत त्यांना संघटनेत मोठी जबाबदारी देण्याचे आश्वासन दिले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बाहेरच्या उमेदवारांना प्राधान्य दिल्याने संतप्त असलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मागे घेण्यासाठी राजी करण्यात आले. मात्र, आत्मदहनाचा प्रयत्न केलेले प्रशांत भादणे-पाटील यांनी प्रभाग क्रमांक २ मधून माघार घेण्यास नकार दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.