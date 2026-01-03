महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Election : ‘बिनविरोध’मध्ये भाजपची आघाडी; राज्यात एकूण ६९ उमेदवार बिनविरोध

महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदान होण्याआधीच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीने ६९ पैकी ६८ जागांवर बिनविरोध विजय मिळवला आहे.
bjp party

bjp party

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- पांडुरंग म्हस्के

मुंबई - महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदान होण्याआधीच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीने ६९ पैकी ६८ जागांवर बिनविरोध विजय मिळवला आहे. उमेदवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी ४४ जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध ठरले आहेत. त्याखालोखाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे २२ उमेदवार बिनविरोध झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
maharashtra
election
Municipal Corporation
winner

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com