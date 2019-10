Vidhan Sabha 2019 : मुख्यमंत्र्यांच्या राईट हॅन्डला मिळाली उमेदवारी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राईट हॅन्ड म्हणून ओळख असलेले स्वीय सहाय्यक अभिमन्यू पवार यांना भाजपने औसा मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर केली आहे. लातूर जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर औसाच्या विकासाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे मी स्वतः यामध्ये लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच इतर मंत्र्यांच्या सहकार्यामुळे औसाच्या विकासासाठी 275 कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यामुळेच येथील लोकांनी मला स्वीकारलं असून ते मला प्रचंड मतांनी निवडून देतील असा विश्वास अभिमन्यू पवार यांनी नुकतेच वर्तविला होता. आधी लोकं माझ्याकडे काम घेऊन यायचे आणि आता मी त्यांच्याकडे मत मागायला जाणार, असे सांगत असताना पवार हे आता औसामध्ये प्रचारात उतरणार आहेत. त्यांच्या जोडीला आता भाजपची पूर्ण प्रचारयंत्रणा उभी राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे असल्याने त्यांना याठिकाणी संधी मिळाल्याचे बोलले जात आहे.

