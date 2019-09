Vidhan Sabha 2019 : युवासेनेच्या 'हट्टामुळे' युतीचा तिढा

विधानसभा 2019

मुंबई - गेल्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच या ही निवडणुकीत युवा सेनेच्या आकड्यांच्या हट्टात युती अडकली आहे. अर्ध्या जागांचा हट्ट अशी या सेनेची मागणी असून १२२ जागांवर एकही अधिक जागा देणे शक्य नसल्याचे भाजपने कळवले आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते परस्परांशी चर्चा करत असतानाच प्रशांत किशोर यांच्या चमूने तयार केलेल्या अहवालामुळे सेनेला प्रचंड यश मिळणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांना वाटते आहे. गेल्या निवडणुकीप्रमाणे बालहट्ट महत्वाचा ठरत असल्याने आज प्रथमच युती संकटात आल्याचे चित्र तयार झाले असल्याचे समजते. सोमवारी दुपारी १२२ च्या वर जागा देणे शक्य नसल्याचे भाजपने कळवले. त्यानंतर 'दोन्ही पक्ष युती लवकरच' ,कोणत्याही क्षणी असे सांगत असले तरी आज चर्चा ठप्प झाली होती. सेनेने हाच आग्रह कायम ठेवला तर भाजपने सर्व जागांची तयारी केली आहे. भूपेंद्र यादव यांनी दिवसभर मुख्यमंत्र्यांसह बैठका घेतल्या.

