BJP–Shiv Sena Seat-Sharing Dispute Escalates Ahead of Pune PMC Elections

BJP–Shiv Sena Seat-Sharing Dispute Escalates Ahead of Pune PMC Elections

esakal

महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! अखेर महायुती तुटली, भाजप-शिवसेनेत फूट...सत्ता समीकरणे कोलमडणार की विरोधकांची लॉटरी लागणार?

BJP–Shiv Sena Alliance Breakdown in 12 Municipal Corporations: 12 महापालिकांमध्ये भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती तुटल्याने महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली.
Published on

राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असताना, त्यातील १२ महापालिकांमध्ये भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांची युती तुटली आहे. या निर्णयामुळे सत्तेची समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Municipal Corporation
Mumbai BMC Elections
Mumbai Municipal Corporation Election
Nashik Municipal Elections
election commission of maharashtra
political alliances in Maharashtra