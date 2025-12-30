महाराष्ट्र बातम्या
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! अखेर महायुती तुटली, भाजप-शिवसेनेत फूट...सत्ता समीकरणे कोलमडणार की विरोधकांची लॉटरी लागणार?
BJP–Shiv Sena Alliance Breakdown in 12 Municipal Corporations: 12 महापालिकांमध्ये भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती तुटल्याने महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली.
राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असताना, त्यातील १२ महापालिकांमध्ये भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांची युती तुटली आहे. या निर्णयामुळे सत्तेची समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.