मुंबई महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक चांगलीच गाजणार आहे. कारण राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम या येत्या महानगरपालिका निवडणुकांवर दिसणार आहे. यापार्श्वभूमिवर शिवसेना अ‍ॅक्शन मोडवर आली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसंदर्भात तातडीने शिवसेनेने बैठक बोलावली आहे.(BMC Election Uddhav Thackeray called a meeting of all department heads of shivsena)

शिवसेनेपक्षप्रमख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज मातोश्रीवर शिवसेना विभागप्रमुखांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. मुंबईतील सर्व विभागप्रमुख आणि विभाग महिला संघटक या बैठकीसाठी उपस्थित राहणार आहेत.

एकिकडे मुंबई महापालिकेतील 150 जागांवर शिवसेनेचे नगरसेवक असणार असा निर्धार किशोरी पेडणेकर यांनी व्यक्त केला होता. तर केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी देखील 150 चे टार्गेट येथील पदाधिकारी आणि आमदारांना दिले आहे. एवढेच नाहीतर पुढचा महापौर हा भाजपचाच असावा अशा सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या आहेत.

त्यामुळे होणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत काय चर्चा होणार याकडे सर्वांची उत्सुकता लागली आहे. खासदार अरविंद सावंत, सुनील राऊत, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार भास्कर जाधव तसेच मुंबईतील विभागप्रमुख आणि महिला संघटक या बैठकीसाठी उपस्थित आहेत. तर शिवसेनेच्या नेतेपदी नियुक्ती झाल्यानंतर भास्कर जाधव पहिल्यांदाज उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला मातोश्रीवर आले आहेत. त्यामुळे आता भाजपला टक्कर देण्यासाठी शिवसेनेने देखील कंबर कसल्याचं दिसून येत आहे.