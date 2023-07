Buldhana Bus Accident : बुलडाण्यातील सिंदखेडराजा इथं समृद्धी महामार्गावर झालेल्या भीषण बस अपघातात २५ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर ८ जण बचावले आहेत. दुर्घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत बसला लागलेल्या आगीत लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणा वेळेत पोहोचल्याचं सांगत बसचा दरवाजा बंद असल्यानं काही करता आलं नसल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं आहे. (Buldhana Bus Accident system arrived in time but this thing turned out to be cause of death CM Shinde told reason)

मुख्यमंत्री म्हणाले, "अपघातानंतर दुर्घटना ज्या ठिकाणी घडली त्या ठिकाणी क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल, फायरब्रिगेडच्या गाड्या या युद्धपातळीवर पोहोचल्या. पण दुर्देवानं बसचा दरवाजा बंद असल्यानं त्यांना बाहेर काढता आलं नाही. अन्यथा आणखी काही लोक वाचले असते. यातून आठ लोक त्यातून वाचले आहेत" (Latest Marathi News)

दरम्यान, पोलिसांचं म्हणणं आहे की, रात्री 1.35 वाजण्याच्या सुमारास सिंदखेडराजा जवळच्या पिंपळखोटा गावाजवळ हा अपघात झाला. यामध्ये २५ मृतदेह आम्ही बाहेर काढले आहेत. तर ८ जण यातून वाचले आहेत. जे लोक वाचले त्यांनी बसच्या काचा फोडून आपला जीव वाचवला, अशी माहिती बुलडाण्याचे पोलीस आयुक्त सुनील कडास्ते यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. (Marathi Tajya Batmya)