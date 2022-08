शपथविधी झाला आता खातेवाटप कधी? CM शिंदे म्हणाले, आजपासूनच...

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार अखेर मंगळवारी पार पडला. यामध्ये १८ जणांनी कॅबिनेट मंत्रिमदाची शपथ घेतली. पण आता या मंत्र्यांना कुठली खाती मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, आता मंत्रिमंडळ विस्तार झाला पण खातेवाटप कधी होणार याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली. (cabinet expansion done now when will portfolio distributed CM Eknath Shinde gives Info)

"कॅबिनेटचा विस्तार आज पार पडला. आजपासूनच हे मंत्री पूर्ण क्षमतेनं काम सुरु करतील. तसेच लवकच ते आपापल्या खात्यांचा पदभार स्विकारतील. हे छोट मंत्रिमंडळ असून उर्वरित विस्तार अद्याप बाकी आहे," असं CM शिंदे यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितलं.

कोणाला कुठलं मंत्रीपद?

दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये यापूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेच्या ९ तर भाजपच्या ९ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. दरम्यान, महत्वाची खाती भाजपला देण्याची चर्चा आहे. यामध्ये गृहमंत्री आणि अर्थ खातं फडणवीस, महसूल खातं राधाकृष्ण विखे-पाटील, ऊर्जा खातं मुनगंटीवार तसेच पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम यांसारखी महत्वाची खाती भाजपच्या मंत्र्यांकडे जातील अशी माहिती सूत्रांकडून कळते.

तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांपैकी उद्योग खातं उदय सामंत यांच्याकडे सोपवलं जाऊ शकतं. पण नेमकं हे खातेवाटप कधी होईल याची माहिती अद्याप कळू शकलेली नाही. कदाचित आजच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खाते वाटपांबाबत चर्चेसाठी काही वेळ लागू शकतो. त्यानंतर एक-दोन दिवसांत खातेवाटप जाहीर होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.