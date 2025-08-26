Chhagan Bhujbal : इतर मागास समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती; मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मागणीला यश

मुंबई - इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र समाजाच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या धर्तीवर उपसमिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांची या समितीवर वर्णी लागणार आहे..इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र समाजाचे आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास करून परिणामकारक अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने तसेच अतिरिक्त सवलती व लाभ प्रस्तावित करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्यासाठी पूर्वी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र सध्या ही समिती अस्तित्वात नाही..मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाला विविध सवलती आणि लाभ देण्याच्या दृष्टीने मराठा आरक्षण उपसमिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.फडणवीस यांनी भुजबळ यांच्या मागणीला मान्यता देत महायुतीमधील तिन्ही पक्षांकडे समितीच्या सदस्यपदासाठी आमदारांच्या नावांच्या शिफारशी करण्याचे आवाहन केले. र भुजबळ यांनी आपल्या नावासह मंत्री भरणे यांचे नाव दिले..उपसमितीशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीतमराठा आरक्षण उपसमितीच्या माध्यमातून सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अनेक विषय मार्गी लागल्यामुळे मराठा समाजाला या संस्थांमार्फत चांगल्या प्रकारे लाभ मिळत आहे. इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमिती नसल्यामुळे इतर मागासवर्ग समाजाचे अनेक विषय महसूल, सामान्य प्रशासन, अर्थ व नियोजन इत्यादी विभागांकडे प्रलंबित आहे..महाज्योती तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि आर्थिक विकास महामंडळाकडील अनेक विषय रखडले आहेत. त्यासाठी या विषयांचा वेळोवेळी आढावा घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती असल्याशिवाय इतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.