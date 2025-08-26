महाराष्ट्र बातम्या

Chhagan Bhujbal : इतर मागास समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती; मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मागणीला यश

मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाला विविध सवलती आणि लाभ देण्याच्या दृष्टीने मराठा आरक्षण उपसमिती निर्माण करण्यात आलेली आहे.
मुंबई - इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र समाजाच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या धर्तीवर उपसमिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांची या समितीवर वर्णी लागणार आहे.

