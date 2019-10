केबल टीव्ही होणार स्वस्त 

मुंबई - केबल टीव्ही ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. लवकरच केबल टीव्ही स्वस्त होणार असून, केवळ 130 रुपयांत तब्बल 150 वाहिन्या पाहता येणार आहेत. नवी दररचना लागू झाल्यानंतर टीव्ही पाहणे महागल्याच्या तक्रारी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडे (ट्राय) आल्या होत्या. त्यानंतर हे दर कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता. त्यानुसार ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशनने दरांत कपात करून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. डिजिटल केबल फेडरेशनने वर्गणी कमी करण्यासाठी आवश्‍यक ते बदल केले आहेत. आता ग्राहकांना 130 रुपये नेटवर्क कपॅसिटी फी भरून एसडी (स्टॅंडर्ड डेफिनिशन) प्रकारातील 150 वाहिन्या पाहता येतील. पूर्वी या शुल्कात 100 वाहिन्या दाखवल्या जात होत्या, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष एस. एन. शर्मा यांनी सांगितले. ट्रायने (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया) यंदा डीटीएच आणि केबल नेटवर्कसाठी नव्या दरांची घोषणा केली होती. त्यामुळे केबल ग्राहकांचे वाढलेले महिन्याचे बिल कमी करण्यासाठी प्रयत्न अपयशी ठरले होते. ट्रायने केबल आणि डीटीएच यांच्याबाबत नवे धोरण लागू केल्यानंतर ग्राहकांना वाहिन्या निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला. डीटीएच ग्राहकांसाठी आणखी प्रतीक्षा

शंभरहून अधिक वाहिन्या पाहण्याची इच्छा असलेल्या ग्राहकांना प्रत्येक 25 वाहिन्यांसाठी अतिरिक्‍त 20 रुपये शुल्क द्यावे लागत होते. त्यामुळे 150 वाहिन्या पाहण्यासाठी त्यांना नेटवर्क कपॅसिटी फी म्हणून वस्तू व सेवा करासह एकूण 170 रुपये मोजावे लागत होते. नवा नियम आता केवळ केबल टीव्ही ग्राहकांना लागू करण्यात आला असून, डीटीएच ग्राहकांना आणखी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे.

Web Title: Cable TV subscribers will now get 150 channels at Rs 130