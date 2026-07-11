महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Off-Budget Debt : महसुली तूट वाढली, महाराष्ट्रावर २८ हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर; कॅगचा गंभीर इशारा

CAG Report : कॅगने राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८,३२५ कोटींवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. ही कर्जे अधिकृत अर्थसंकल्पात न दाखवल्याने राज्याचा खरा कर्जबोजा कमी दिसतो.
CAG report highlights Maharashtra’s rising off-budget debt and growing fiscal deficit concerns.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सकाळ न्यूज नेटवर्क मुंबई : देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर आक्षेप नोंदवितानाच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षअखेर राज्याचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८ हजार ३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. ही कोट्यवधी रुपयांची देणी राज्याच्या अधिकृत अर्थसंकल्पी कागदपत्रांमध्ये न दाखविल्याने राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा कमी दिसतो. विधिमंडळाच्या अपरोक्ष हे करण्यात आले असल्याचा आक्षेपदेखील नोंदविण्यात आला आहे.

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