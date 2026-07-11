Maharashtra Off-Budget Debt : महसुली तूट वाढली, महाराष्ट्रावर २८ हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर; कॅगचा गंभीर इशारा

सकाळ न्यूज नेटवर्क मुंबई : देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर आक्षेप नोंदवितानाच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षअखेर राज्याचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८ हजार ३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. ही कोट्यवधी रुपयांची देणी राज्याच्या अधिकृत अर्थसंकल्पी कागदपत्रांमध्ये न दाखविल्याने राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा कमी दिसतो. विधिमंडळाच्या अपरोक्ष हे करण्यात आले असल्याचा आक्षेपदेखील नोंदविण्यात आला आहे. .महसूल तुटीमध्ये वाढ, बांधील खर्चाचे वाढते ओझे या राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबतच्या अन्य गंभीर बाबींकडेही या अहवालामध्ये लक्ष वेधले आहे. राज्याने वित्तीय तूट कायद्यातील 'जीएसडीपी'च्या २.७४ टक्के मर्यादेत ठेवली असली तरी महसुली तूट २९ हजार ९९४.७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. याचा अर्थ राज्य दीर्घकालीन विकासात्मक मालमत्ता निर्माण करण्याऐवजी दैनंदिन प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी कर्जावर अधिक अवलंबून राहत असल्याचे स्पष्ट होते. राज्याचे सकल उत्पन्न (जीएसडीपी) ४५ लाख ३१ हजार ५१८ कोटी रुपये इतके गृहीत धरल्यास एकूण देयके 'जीएसडीपी'च्या १९.५८ टक्के इतकी आहेत. अशा प्रकारे अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जउभारणीमुळे आर्थिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्वाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. .निधी बँकांत ठेवण्यास आक्षेपराज्याच्या एकूण महसुलाच्या ६३.४५ टक्के रक्कम ही वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याज देयके आणि अनुदाने अशा बांधील खर्चावर खर्च होत आहे. याशिवाय सरकारच्या विविध प्रकारच्या बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च न झालेला निधी ठेवण्याच्या पद्धतीवरही लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे. या चुकीच्या पद्धतीमुळे वार्षिक खर्च आणि वित्तीय तुटीचे आकडे कृत्रिमरीत्या वाढल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे..एमएसआरडीसी’ कारणीभूत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) हे या अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज उभारणीस कारणीभूत ठरले आहे. राज्य सरकारच्या हमीवर ‘एमएसआरडीसी’ने ‘हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (हुडको)कडून गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे..Maharashtra State Government Loan : महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ११ लाख २ हजार ६५४ कोटींच्याही पुढे जाणार?.वित्त विभागाच्या अटींनुसार या कर्जावरील मूळ रक्कम आणि व्याजाची परतफेड करण्यासाठी राज्य सरकारने दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जे राज्याच्या तिजोरीवर थेट भार टाकत असतात. ‘महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम- २००५’ नुसार राज्याच्या एकूण देयकांमध्ये एकत्रित निधी आणि सार्वजनिक खाते यांतील कर्जांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाबाहेरील या कर्जांचा समावेश न केल्यामुळे खरे चित्र दिसत नाही. राज्यावरील सार्वजनिक कर्ज आणि इतर देयके ८ लाख ५९ हजार ०९७ कोटी रुपये एवढी होती. मात्र, अर्थसंकल्पावरील कर्जाचा समावेश केल्यास राज्याची प्रत्यक्ष देणी ८ लाख ८७ हजार ४२२ कोटी रुपयांवर जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.