सोलापुरात गुन्हा दाखल! मी पत्रकार आहे म्हणून शिवभोजन केंद्रचालकांकडून दरमहा घेतला हप्ता; घराचे बांधकाम सुरु असल्याने हप्ता वाढवून मागितला अन्‌...

सोलापूर : सोलापूर शहरातील शिवभोजन केंद्र चालकांकडे २० हजार रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या नितीन मच्छिंद्र कांबळे (रा. सदर बझार, सोलापूर) याच्याविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. इरफान युन्नूस शेख (रा. भवानी पेठ) यांनी त्याच्याविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. शुक्रवारी (ता. २६) न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.
शासनाच्या नियमानुसार तुम्ही शिवभोजन केंद्र चालवत नाहीत, म्हणून संशयित आरोपी कांबळे हा फिर्यादीच्या केंद्राचे फोटो काढून अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करीत होता. त्याने शहरातील दोन्ही विभागातील केंद्र चालकांकडून दरमहा हप्ता सुरू केला होता. डिसेंबरमध्ये तो हप्ता वाढवून मागत होता. तो ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याची धमकी देत होता. ‘माझे कायद्याचा दणका साप्ताहिक असून शिवशक्ती व भीमशक्ती ग्राहक संरक्षण संघाचा अध्यक्ष आहे’ असे म्हणून तो शिवभोजन केंद्र चालकांना त्रास देत होता. त्याच्या त्रासाला कंटाळून इरफान शेख या केंद्र चालकाने सदर बझार पोलिसांत धाव घेतली.
गुन्हा दाखल झाल्यावर एकाने कांबळे याला ‘पोलिस तुला अटक करू शकतात, इथे थांबू नको’ असे सांगितले होते. त्यावेळी कांबळे याने त्या व्यक्तीलाच दमदाटी केली. शिवाय फिर्यादीला देखील त्याने फोन करून दमदाटी केली. त्याने धमकी, दमदाटी केल्याचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, कांबळेच्या नवीन घराचे बांधकाम सुरू असून, त्यासाठी तो हप्ते वाढवून मागत असावा, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. पोलिस उपनिरीक्षक गोविंद पवार तपास करीत आहेत.
रेशन दुकानदारांचाही आरोप
सोलापूरला बाहेरील जिल्ह्यातून बदलून आलेल्या अधिकाऱ्यांना तो विविध अर्ज करून त्रास देत होता, अशीही बाब तपासात पुढे आली आहे. आता रेशन दुकानदारांनी देखील पोलिसांशी संपर्क साधला असून, कांबळे याने आम्हालाही असाच त्रास दिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते उद्या (शनिवारी) पोलिस ठाण्यात येणार आहेत.
