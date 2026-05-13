CBSE HSC Exam Result : 'सीबीएसई'चा बारावीचा निकाल ३.१९ टक्क्यांनी घसरला

पुणे - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) बारावी परीक्षेचा निकाल बुधवारी अचानकपणे जाहीर केला आहे. यंदा बारावीच्या परीक्षेत एकूण ८५.२० टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाचा निकाल ३.१९ टक्क्यांनी घसरला आहे. सीबीएसई बारावीची परीक्षा यंदा १७ फेब्रुवारी ते १० एप्रिल या कालावधीत घेण्यात आली..या परीक्षेसाठी १७ लाख ८० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १७ लाख ६८ हजार ९६८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यातील १५ लाख सात हजार १०९ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. देशभरातील १९ हजार ९६७ शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. परीक्षेसाठी सात हजार ५७३ केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती..विभागनिहाय निकालात त्रिवेंद्रम विभागाने ९५.६२ टक्क्यांसह अव्वलस्थानी आहे. त्यानंतर चेन्नई (९३.८४ टक्के ), बंगळुरू (९३.१९ टक्के ) आणि विजयवाडा (९२.७७ टक्के ) या विभागांचा क्रमांक लागतो. पुणे विभागातील ८७.३२ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. संपूर्ण देशात प्रयागराज विभागातील सर्वात कमी म्हणजे ७२.४३ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत..यंदाही मुलींनी मुलांपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. जवळपास ८८.८६ टक्के मुली, तर ८२.१३ टक्के मुले उत्तीर्ण झाली आहेत. मुलांपेक्षा मुलींच्या उत्तीर्णतेचा निकाल ६.७३ टक्क्यांनी अधिक आहे.विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुणपत्रक डिजिलॉकरवर उपलब्ध करून दिले असून, शाळांमार्फतही गुणपत्रिका वितरित करण्यात येणार आहेत..बारावीच्या एकूण निकालाची आकडेवारी -तपशील : २०२५ : २०२६- नोंदणी केलेले विद्यार्थी : १७,०४,३६७ : १७,८०,३६५- परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : १६,९२,७९४ : १७,६८,९६८- उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी : १४,९६,३०७ : १५,०७,१०९- उत्तीर्णतेची टक्केवारी : ८८.३९ टक्के : ८५.२० टक्के.पुणे विभागातील निकालाची आकडेवारी -- नोंदणी केलेले विद्यार्थी : ४२,४४५- परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : ४२,२८५- उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी : ३६,९२३- उत्तीर्णतेची टक्केवारी: ८७.३३ टक्के.