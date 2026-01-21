मित्राला पत्र लिहा आणि जिंका स्वित्झर्लंडची संधी! CBSE UPU 2026 पत्र लेखन स्पर्धेत सहभागी कसे व्हाल, जाणून घ्या

CBSE UPU Letter Writing Competition 2026: शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ने एक विशेष राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत ९ ते १५ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी पत्र लेखन स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. या स्पर्धेतील सर्वोच्च विजेत्याला स्वित्झर्लंडला जाण्याची सुवर्णसंधी, तसेच आकर्षक रोख बक्षिसे दिली जाणार आहेत. .ही स्पर्धा युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन(UPU) आंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन स्पर्धा २०२६ च्या अंतर्गत आयोजित केली जात असून, भारतीय टपाल विभागाच्या सहकार्याने राबविली जात आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पारंपरिक पत्र लेखनाची सवय वाढवणे आणि सामाजिक विषयांवर विचार करण्यास प्रवृत्त करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे..Lower Blood Sugar: फक्त 10 मिनिटांच्या सवयीने ब्लड शुगर होईल कमी; हार्वर्ड डॉक्टरांनी सांगितलेला ‘हा’ कानमंत्र पाळा.कोण सहभागी होऊ शकतो?ही स्पर्धा भारतभरातील ९-१५ वर्षे वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी खुली आहे. विद्यार्थ्यांना आपले पत्र थेट शाळेमार्फत सफर करायचे आहे. शाळा स्तरावर पात्रांची निवड केली जाईल आणि ती पुढे सीबीएसइकडे पाठवली जातील. स्पर्धेसंबंधी सर्व नियम, मार्गदर्शक सूचना आणि आवश्यक नमुने CBSE च्या अधिकृत वेबसाइट cbse.gov.in वर उपलब्ध आहेत. निवडलेली पत्रे २० मार्च २०२६ पर्यंत CBSE कडे पाठवणे शाळांसाठी बंधनकारक आहे.स्पर्धेचे विषयविद्यार्थ्यांनी हिंदू किंवा इंग्रजी भाषेत मित्राला पत्र लिहायचे आहे. या पत्रातून डिजिटल साधनांच्या वाढत्या वापराच्या काळातही मानवी नातेसंबंध का आवश्यक आहेत, हे स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.विद्यार्थ्यांनी या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावेखरी मैत्रीचे महत्त्वकुटुंबियांशी संबंधभावनिक संपर्क आणि प्रत्यक्ष सवांदडिजिटल माध्यमांचा वापर मानवी नातेसंबंध पूर्णपणे बदलू शकत नाहीत याचा अनुभवस्पर्धेचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये भावनिक बुद्धिमत्ता, सहानुभूती आणि व्यक्तिगत नातेसंबंधांचे महत्व यावर विचार करणे हा आहे..स्पर्धेची निवड प्रक्रियादोन टप्प्यात ही स्पर्धा पार पडेलशाळा व प्रादेशिक स्तरराष्ट्रीय स्तरप्रथम शाळा त्यांच्या स्तरावर पेपर्सची छाननी करेल.त्यानंतर निवडलेले पेपर्स सीबीएसई, टपाल विभाग आणि यूपीयू यांच्या संयुक्त मूल्यांकनासाठी पुढे जातील.बक्षीसांची माहितीप्रादेशिक पातळी:पहिला क्रमांक: २५,००० + प्रमाणपत्रदुसरा क्रमांक: १०,००० + प्रमाणपत्रतिसरा क्रमांक: ५,००० + प्रमाणपत्रराष्ट्रीय पातळी:पहिला क्रमांक: ५०,००० + प्रमाणपत्र + यूपीयू मुख्यालय (बर्न, स्वित्झर्लंड) ला भेट किंवा समतुल्य बक्षीसदुसरा क्रमांक: २५,००० + प्रमाणपत्रतिसरा क्रमांक: १०,००० + प्रमाणपत्रयाशिवाय, यूपीयूकडून पदके आणि विशेष सन्मान देखील दिले जातील.आंतरराष्ट्रीय मान्यताकिंवा यूपीयूच्या आंतरराष्ट्रीय ब्युरोद्वारे स्पर्धेचा जागतिक टप्पा ओलांडा. प्रत्येक देशातील सर्वोत्तम पेपर्स वाचले जातील आणि तीन जागतिक विजेते निवडले जातील.सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य पदकेप्रमाणपत्र आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यतास्वित्झर्लंडमधील यूपीयू मुख्यालयाला भेट देण्यासाठी सुवर्णपदक विजेत्याला आमंत्रितविद्यार्थ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पोहोचण्याची ही एक दुर्मिळ संधी असेल..Koyna Wildlife Sanctuary: निसर्गाशी नातं जोडायचंय? मग कोयना वन्यजीव अभयारण्यात नक्की भेट द्या.या स्पर्धेचे खास वैशिष्ट्य काय आहे?एचए एंटरप्राइझचे विद्यार्थी:पत्रलेखनाची कला शिकवाविचार आणि भावना व्यक्त करण्याची सवय लावाडिजिटल युगात मानवी संवादाचे महत्त्व समजून घ्यालहान वयातच जागतिक स्तरावर ओळख मिळवापालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी माहितीइच्छुक विद्यार्थ्यांनी तुमच्या शाळेशी लवकर संपर्क साधावा.पालकांनी मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांची कल्पना करण्यास प्रोत्साहित करावे.फक्त एक पत्र लिहून तुम्ही रोख बक्षीस, राष्ट्रीय सन्मान आणि स्वित्झर्लंडची सहल मिळवू शकता. सीबीएसईला हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी सर्जनशीलता, अध्यापन आणि जागतिक अनुभवाचा संगम बनवायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.