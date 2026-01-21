महाराष्ट्र बातम्या

मित्राला पत्र लिहा आणि जिंका स्वित्झर्लंडची संधी! CBSE UPU 2026 पत्र लेखन स्पर्धेत सहभागी कसे व्हाल, जाणून घ्या

CBSE UPU Letter Writing Competition 2026: CBSE ने ९-१५ वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन (UPU) आंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन स्पर्धा 2026 सुरु केली आहे. या स्पर्धेत मित्राला पत्र लिहून तुम्हाला स्वित्झर्लंडला जाण्याची आणि आकर्षक बक्षिसे जिंकण्याची संधी उपललब्ध आहे. चला तर जाणून पाहुयात या स्पर्धेत कसे सहभागी व्हायचे
esakal

Monika Shinde
Updated on

CBSE UPU Letter Writing Competition 2026: शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ने एक विशेष राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत ९ ते १५ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी पत्र लेखन स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. या स्पर्धेतील सर्वोच्च विजेत्याला स्वित्झर्लंडला जाण्याची सुवर्णसंधी, तसेच आकर्षक रोख बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

