महाराष्ट्रातील नुकसानीच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक दौऱ्यावर ! 20 ते 26 डिसेंबरदरम्यान "या' जिल्ह्यांची पाहणी 

वडाळा (सोलापूर) : राज्यातील अतिवृष्टीमुळे आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. यासाठी राज्यातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन तथा मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने पथक येणार आहे. हे पथक 20 डिसेंबर ते 26 डिसेंबर या कालावधीत पाहणीसाठी येणार असून, या केंद्रीय पथकात सहा जणांचा समावेश असणार आहे. महाराष्ट्रातील पुणे, औरंगाबाद, नागपूर महसूल विभागात या केंद्रीय पथकांचा दौरा असणार आहे. या पथकात पथक प्रमुख म्हणून नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सहसचिव रमेशकुमार घंटा असणार आहेत. तसेच यामध्ये केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव यशपाल, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे सल्लागार आर. बी. कौल, नागपूर कृषी विभागाचे संचालक ओ. पी. सिंग, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे मुख्य अभियंता तुषार व्यास, नागपूर जलशक्ती विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र सदाशिव सहारे यांचा समावेश असणार आहे. हे पथक 20 डिसेंबर रोजी औरंगाबादमध्ये दाखल होणार आहे. दोन पथकांपैकी पथक क्रमांक एक 21 डिसेंबर रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यात, 22 डिसेंबर रोजी सोलापूर जिल्ह्यात पाहणी करणार आहे. तर 23 डिसेंबर रोजी पुण्यात बैठक घेऊन नागपूरला रवाना होणार आहे. तर पथक क्रमांक दोन 21 डिसेंबर रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यात, 22 डिसेंबरला पुणे जिल्ह्यात व 23 डिसेंबरला पुण्यात बैठक घेऊन नागपूरकडे रवाना होणार आहे. वर्धा विभागात पाहणी दौरा

पथक क्रमांक एक 24 डिसेंबर रोजी गडचिरोली, 25 डिसेंबर रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात, 26 डिसेंबरला नागपूरला बैठक घेऊन दिल्लीकडे रवाना होणार आहे. तसेच पथक क्रमांक दोन हे 24 डिसेंबर रोजी नागपूर जिल्ह्यात, 25 डिसेंबर रोजी भंडारा जिल्ह्यात, 26 डिसेंबरला नागपूरला बैठक घेऊन दिल्लीकडे रवाना होणार आहे. या दौऱ्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने संबधित पुणे, सोलापूर, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A central team is visiting Maharashtra to inspect the damage caused by heavy rains