घरी जा... बायको वाट बघतेय; चंद्रकांत पाटलांनी पत्रकाराला सुनावलं

राजकीय वर्तुळात सध्या पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या एका विधानाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. पाटील ही भाषा योग्य आहे का ? असे सवाल सोशल मीडियावर उपस्थित होत आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेची आढावा बैठकीनंतर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी आलेल्या एका पत्रकाराला चंद्रकांत पाटलांनी घरी जा... बायको वाट बघतेय हुसकावले असल्याचे पाहायाला मिळाले. त्याच्या व्हिडीओ सध्या व्हायरल होताना दिसत आहे. (Chandrakant Patil Get Angry On Journalist In Pune Viral Video )

पुण्यातील बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटील आपल्या गाडीत बसत होते. यावेळी एक पत्रकार त्यांच्याकडे प्रतिक्रिया घेण्यासाठी आला. संबंधित बैठकीत काय चर्चा झाली? याबाबत विचारलं असता, चंद्रकांत पाटलांनी पत्रकाराला हुसकावून लावलं. “काम नाही, धाम नाही, घरी जा…तुझी बायको वाट पाहतेय” असं चंद्रकांत पाटील म्हटल असल्याचे कॅमेरामध्ये कैद झालं आहे.

हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पाटीलजी ही कुठली बोलण्याची पद्धत? मंत्र्याला हे वर्तन शोभत का? असे सवाल सोशल मीडियावर उपस्थित होताना दिसत आहेत.

पालकमंत्री झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटलांनी पहिल्यांदाच पुणे जिल्हा परिषदेची आढावा बैठक घेतली. जिल्हा परिषदेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या केंद्र शासनाच्या तसंच राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा प्रत्येक महिन्यात घेण्यात यावा. तसेच जिल्हा परिषदेने सर्वसामान्य व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेऊन विश्वस्ताच्या भूमिकेतून विकासाभिमुख कामे करावीत, अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या असल्याची सूचना दिली आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेत उभारलेल्या विकास योजना निरीक्षण कक्षाचं उद्घाटनही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या कक्षामार्फत जिल्हा परिषदेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विकास योजनांच्या आर्थिक, भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यासह संगणकीय पद्धतीने नियंत्रण केले जाणार आहे.