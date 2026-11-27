Chandrapur: चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची वाढती संख्या आणि मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने वाघांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास देशात प्रथमच वाघांच्या नसबंदीचा प्रयोग होण्याची शक्यता आहे..वाघांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वाघांचा वावर वाढला आहे. शेतात काम करणारे शेतकरी, शेतमजूर आणि जंगलालगतच्या गावांतील नागरिकांना वाघांच्या हल्ल्यांचा धोका जाणवत आहे. नागरिकांसह पाळीव जनावरांवरील हल्ल्यांच्या घटनांमुळे हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वाघांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे..Mumbai Textile Museum Mazgaon : गिरणी कामगारांच्या घरांचा अन् मुलांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पेटला! माझगावच्या 'टेक्स्टाइल म्युझियम'ला स्थायी समितीची मंजुरी.वन विभागाचा प्रस्ताव केंद्राकडेया पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक रामानुजन यांनी वाघांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केल्याची माहिती दिली आहे. भाजप नेत्या शोभाताई फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसह वन विभागाच्या कार्यालयात जाऊन या प्रश्नावर उपाययोजनांची मागणी केली. त्यावेळी वन अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाबाबत माहिती दिली..अद्याप अंतिम मंजुरी नाहीवाघांच्या नसबंदीचा विचार यापूर्वीही २०२० मध्ये करण्यात आला होता. त्यावेळी नर वाघांची नसबंदी आणि काही वाघांचे स्थलांतर असे पर्याय चर्चेत आले होते. मात्र, तत्कालीन सरकारने या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती. .Supreme Court : ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ या व्हिडिओवर बंदी घालणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.आता केंद्र सरकार या प्रस्तावावर काय निर्णय घेते, याकडे चंद्रपूरमधील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. वाघांचे संवर्धन आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दोन्हींचा समतोल राखण्याचे आव्हान वन विभागासमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.