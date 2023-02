छ्त्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद जिल्ह्याचं नामांतर छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशीव केल्यानंतर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील हे आक्रमक झाले आहेत. आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांचीही नावं बदला अशी खोचक मागणी त्यांनी सरकारकडं केली आहे. यासाठी त्यांनी नावांचे पर्यायही सुचवले आहेत. (Change name of other cities also in Maharashtra Imtiyaz Jaleel gave options)

जलील म्हणाले, "आपलं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे मुंबई या शहराचं बॉम्बे हे नाव बदलून मुंबई केलं. मुंबईतून काही विशेष अर्थ निघत नाही. जर महापुरुषांच्या नावावर शहरांची नावं ठेवायची आहेत. तर तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर तुम्ही मुंबईचं नाव बदला"

तसेच मुंबईसह राज्यातील पुणे, नागपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांची नावंही आता बदला. यासाठी मुंबईचं नाव 'छत्रपती शिवाजी महाराज नगर', नागपूरचं नाव 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर', पुण्याचं नाव महात्मा फुलेनगर तर कोल्हापूरचं नाव शाहूनगर करा अशी मागणीही जलील यांनी केली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारनं नुकताच राज्य शासनाचा जिल्ह्यांची नावं बदलण्याच्या प्रस्ताव मंजुरी दिली. त्यानुसार औरंगाबाद शहरासह जिल्ह्याचं नाव छत्रपती संभाजी नगर तर उस्मानाबाद शहरासह जिल्ह्याचं नाव धाराशीव असं करण्यात आलं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पहिल्यांदा या शहरांची नावं बदलण्याची मागणी केली होती.