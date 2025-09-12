EWS अन् राज्याचं 10 टक्के आरक्षण नको, शिकलेल्या मराठ्यांनी जाहीर कराव; छगन भुजबळांचं आव्हान

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानंतर राज्यात पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातून जातप्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा नेत्यांना थेट आव्हान देत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मराठा समाजाला खुल्या प्रवर्गातील 50 टक्के, आर्थिकदृष्ट्या मागास (EWS) साठी 10 टक्के आणि स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण उपलब्ध असताना, त्यांना केवळ ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे आहे का, असा सवाल भुजबळ यांनी विचारला आहे..EWS आणि स्वतंत्र आरक्षणाचा मुद्दामराठा समाज यापूर्वी खुल्या प्रवर्गात 50 टक्के आरक्षणाखाली येत होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांसाठी 10 टक्के EWS आरक्षण लागू केले, ज्यामध्ये मराठा समाजाचा वाटा 80 ते 90 टक्के आहे. याशिवाय, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. तरीही, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलने सुरू आहेत. भुजबळ यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विचारले, “तुम्हाला EWS, स्वतंत्र 10 टक्के आणि खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण नको का? जर नको असेल, तर हे आरक्षण रद्द करायचे का?”.Chhagan Bhujbal : मराठा आरक्षणावरून भुजबळांचा इशारा: 'जीआर' मागे घ्या, अन्यथा अराजक.ओबीसी समाजाची नाराजीकुणबी नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून जातप्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात असंतोष वाढला आहे. यामुळे ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून, त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल. भुजबळ यांनी लातूर येथे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याने आत्महत्या केलेल्या एका तरुणाच्या कुटुंबाला भेट देण्याची घोषणा केली आहे..मराठा नेत्यांना भुजबळांचे आव्हानभुजबळ यांनी मराठा समाजातील शिकलेल्या नेत्यांना, माजी मुख्यमंत्र्यांना, खासदारांना आणि आमदारांना थेट आव्हान दिले आहे. “जे शिकलेले आहेत, ज्यांना आरक्षणाच्या मुद्द्याची पूर्ण समज आहे, त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. अशिक्षित लोकांकडून मला उत्तराची अपेक्षा नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला. मराठा नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगावे की, त्यांना EWS, स्वतंत्र आरक्षण किंवा खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण नको आहे आणि केवळ ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे आहे का, असे भुजबळ यांनी आवाहन केले आहे..राज्यातील सामाजिक तणावभुजबळ यांनी व्यक्त केलेल्या एका चिंतेनुसार, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन चुकीच्या माहितीमुळे समाजात उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. “एखाद्या व्यक्तीला आरक्षणाचा मुद्दा कितपत समजतो, याबाबत शंका आहे. त्याच्या बोलण्याने राज्यात तणाव निर्माण होतो. मराठा नेत्यांनी यावर खुलेपणाने बोलले पाहिजे,” असे त्यांनी नमूद केले. या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद पेटण्याची शक्यता आहे..Maratha Reservation : आंबेगाव तहसीलदारांस मराठा समाजाचे कुणबी दाखल्यांसाठी निवेदन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.