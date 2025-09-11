महाराष्ट्र बातम्या

Chhagan Bhujbal: नातेवाईक की नातेसंबंध? दोन्ही शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे; भुजबळांनी सगळं उलगडून सांगितलं

Maratha Reservation: पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आदर आहे, त्यांचा हेतू चांगला असेल. मात्र....
Chhagan Bhujbal and manoj jarange patil
Chhagan Bhujbal and manoj jarange patil esakal
संतोष कानडे
Updated on

Kunbi Reservation: मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्या लोकांना जातीचं प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय काढला आहे. मात्र यामध्ये असललेल्या 'नातेसंबंध' शब्दावरुन आता खल सुरु झालाय. त्याचं कारण नातेवाईक शब्दाची व्याख्या यापूर्वीच्याआदेशांनुसार स्पष्ट आहेत. परंतु नातेसंबंध शब्दामुळे अडचण निर्माण होईल, असं भुजबळ यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी नाशिकमधून माध्यमांशी संवाद साधला.

Loading content, please wait...
Beed
Maratha Reservation
chhagan bhujbal
Manoj Jarange Patil
Kunbi Certificates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com