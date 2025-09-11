Chhagan Bhujbal: नातेवाईक की नातेसंबंध? दोन्ही शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे; भुजबळांनी सगळं उलगडून सांगितलं

Kunbi Reservation: मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्या लोकांना जातीचं प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय काढला आहे. मात्र यामध्ये असललेल्या 'नातेसंबंध' शब्दावरुन आता खल सुरु झालाय. त्याचं कारण नातेवाईक शब्दाची व्याख्या यापूर्वीच्याआदेशांनुसार स्पष्ट आहेत. परंतु नातेसंबंध शब्दामुळे अडचण निर्माण होईल, असं भुजबळ यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी नाशिकमधून माध्यमांशी संवाद साधला..पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आदर आहे, त्यांचा हेतू चांगला असेल. मात्र ज्या पद्धतीने जीआरचं ड्राफ्टींग झालं, त्यावरुन वकिलांच म्हणणं हे फार अडचणीच होईल,असं आहे. पहिला GR हातात दिला, त्यात मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल, असं म्हटलं होतं. मात्र जरांगे यांनी सांगितलं की पात्र हा शब्द काढा.. लगेच तो शब्द काढला..नातेसंबंध आणि नातेवाईक याच फरक''कुळातील नातेसंबंध आणि नातेवाईक यात फरक आहे. नातेवाईक हे रक्ताच्या नात्यातून येतात. मात्र नातेसंबंध कोणतेही असू शकतात. अशा पद्धतीचं प्रतिज्ञापत्र देऊन मराठा समाजाला आपण ओबीसी ठरवायला लागलो आहोत. मात्र सुप्रीम कोर्ट आणि आयोगाने सांगितला आहे की, असे देता येणार नाही. कोर्टाने सांगितलंय मराठा समाज मागास नाही, समाजात दबदबा असलेला समाज आहे, त्यामुळे मराठा म्हणून किंवा मराठा कुणबी म्हणून ते ओबीसीमध्ये येऊ शकत नाहीत.'' अशा शब्दात भुजबळांनी भूमिका मांडली..Contractors: नांदेड जिल्ह्यातील दीडशे कंत्राटदारांचे दीडशे कोटी थकले; जलजीवन मिशन योजनेला लागली घरघर, निधी मिळत नसल्याने विवंचनेत.ओबीसी आरक्षणाचा क्लेम नाकारलाभुजबळ म्हणतात, तीन आयोगांनी मराठा समाजाचा obc मधून आरक्षणाचा क्लेम नाकारला आहे. यात कालेलकर आयोगाने देखील १९५५ सालापासून सांगितले आहे की, हे होणार नाही. मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री झाले, काही केंद्रात गेले.. मात्र त्यांनी मराठा समाजाला बॅकवर्ड ठरवलं नाही, तो त्यांचा प्रामाणिकपणा होता.भुजबळ पुढे म्हणाले, खोटी प्रमाणपत्र जात बदलू शकत नाहीत. सामाजिकरित्या मराठा समाज मागास नाही, राजकीय दबावापोटी मराठे सामाजिकदृष्ट्या मागास आहेत, हे ठरवू शकत नाहीत. तुम्ही राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहात म्हणून तुमचा मागासवर्गात समावेश करण्याचा प्रयत्न करू नये..Sangola News : सांगोला तालुक्यात ७ मंडल व ३२ तलाठी कार्यालयांसाठी निधीची मागणी, आमदार देशमुखांचा पाठपुरावा.काय म्हणाले भुजबळ?जात प्रमाणपत्र जातीला दिलं जातं, समाजाला नाही २०१२ च्या निर्णयाशी आताच्या GR चा काय संबंध हे स्पष्ट होत नाही या निर्णयात नातेसंबंध हा शब्द महत्त्वाचा आहे सरकारच्या 2006 च्या अधिसूचनेत हे स्पष्ट आहे हा शब्द अस्पष्ट आहे कुळ शब्दाचा उल्लेख केला आहे त्यामुळेही गोंधळ वाढला आहे म्हणून यातील संदिग्धता दूर करावी नाहीतर हा निर्णय रद्द करावा या देशात लोकशाही आहे, अजून जरांगेशाही नाही जरांगेशाही येण्याची सुतराम शक्यता नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.