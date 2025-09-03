महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation: ''आंदोलनं बंद करा'' छगन भुजबळांचा राज्यातल्या ओबीसी आंदोलकांना संदेश; नेमकं काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयात अजूनही संभ्रम आहे. यासंदर्भातले वेगवेगळे अर्थ निघत आहेत. आमच्या अनेक संघटना, नेते राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी निवेदने दिलेली आहेत, मोर्चे काढले आहेत.
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbalsakal
संतोष कानडे
Updated on

Chhagan Bhujbal: मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने आदेश जारी केलेला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल, अशी भीती ओबीसी नेते, संघटनांना आहे. त्यामुळे बुधवारी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी समाजबांधवांनी आंदोलन पुकारलं होतं.

Strike
Maratha Reservation
OBC
chhagan bhujbal
Manoj Jarange Patil

