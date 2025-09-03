Maratha Reservation: ''आंदोलनं बंद करा'' छगन भुजबळांचा राज्यातल्या ओबीसी आंदोलकांना संदेश; नेमकं काय म्हणाले?

Chhagan Bhujbal: मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने आदेश जारी केलेला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल, अशी भीती ओबीसी नेते, संघटनांना आहे. त्यामुळे बुधवारी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी समाजबांधवांनी आंदोलन पुकारलं होतं..ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी या 'जीआर'नंतर मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारली होती. याबाबत अभ्यास करुन कायदेशीर लढाई लढण्यास सज्ज असल्याचंही भुजबळ म्हणाले होते. त्यानंतर बुधवारी सायंकाळी राज्यातल्या ओबीसी बांधवांना आंदोलन थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे..काय म्हणाले छगन भुजबळ?मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयात अजूनही संभ्रम आहे. यासंदर्भातले वेगवेगळे अर्थ निघत आहेत. आमच्या अनेक संघटना, नेते राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी निवेदने दिलेली आहेत, मोर्चे काढले आहेत. मीही अनेकांशी चर्चा केली आहे. दोन दिवसांमध्ये गणपती विसर्जन झाल्यानंतर याबाबत आम्ही भूमिका घेणार आहोत.भुजबळ पुढे म्हणाले, आम्ही सर्वजण कायदेतज्ज्ञांशी बोलून संभ्रम दूर करुन मतं आजमावत आहोत. आवश्यक असेल तर निश्चितपणे त्यांच्याशी चर्चा करु. कोर्टामध्ये जाण्याची आमची तयारी आहे. त्यासाठी कागदपत्रांशी जुळवाजुळव करण्यात येईल. ओबीसी आंदोलकांनी शांतपणे आपल्या मागण्या मान्य शासन दरबारी मांडाव्यात..''उपोषण, शासन निर्णय जाळणं.. अशा गोष्टी थांबवाव्यात. आम्ही अभ्यास करीत आहोत. न्यायालयीन लढा लढण्याची आमची तयारी आहे. तोवर आपण शांत रहावं. अंतरवली सराटीमध्येही लोक उपोषणाला बसलेले आहेत. त्या सगळ्यांनी शांत राहावं, मी लवकरच याबाबतचा निर्णय कळवेन.'' असं आवाहन भुजबळांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.