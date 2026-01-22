Maratha History : छत्रपती संभाजी महाराजांना दूध पाजणाऱ्या धाराऊ कोण होत्या? आता कुठे आहेत त्यांचे वंशज अन् कशी आहे परिस्थिती

Dharau descendants : छत्रपती संभाजी महाराज म्हणजे महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा जळजळता हुंकार! शंभूराजांचे नाव घेताच आजही प्रत्येक मराठी माणसाच्या अंगात हत्तीचे बळ संचारते आणि अभिमानाने ऊर भरून येतो. १४ मे १६५७ रोजी पुरंदर किल्ल्यावर या सिंहाच्या छाव्याचा जन्म झाला. मात्र स्वराज्याचा हा वारसदार जन्माला आला तेव्हा एक गंभीर पेच निर्माण झाला होता. शंभूराजांच्या मातोश्री महाराणी सईबाईंची प्रकृती बाळंतपणानंतर प्रचंड खालावली होती. त्यांना स्वतःच्या तान्ह्या बाळाला दूध पाजणेही शक्य नव्हते. अशा वेळी स्वराज्याच्या या धाकट्या धनींना जीवनदान देण्यासाठी एक माऊली धावून आली, ज्यांचे नाव इतिहासात 'धाराऊ' म्हणून अजरामर झाले आहे..जेव्हा राजमाता जिजाऊ आऊसाहेबांना सईबाईंच्या आजारपणाची आणि तान्ह्या शंभूराजांच्या दुधाची अडचण समजली, तेव्हा त्यांनी तात्काळ पुरंदरच्या पायथ्याशी असलेल्या कापूरहोळ गावातील पाटील घराण्याला निरोप धाडला. कापूरहोळचे पाटील तुकोजी गाडे यांच्या पत्नी धाराऊ या त्यावेळी नुकत्याच बाळंत झाल्या होत्या. जिजाऊंच्या निरोपानंतर धाराऊ कोणतीही तमा न बाळगता तातडीने पुरंदर गडावर हजर झाल्या. जिजाऊंनी त्यांना परिस्थितीची जाणीव करून दिली आणि स्वराज्याच्या भविष्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर सोपवली..Raigad Video : 352 वर्षांपूर्वी कसे झालेले 'रायगड'चे बांधकाम? शिवरायांच्या काळातले अस्सल चित्र डोळ्यासमोर उभा करणारा AI व्हिडिओ व्हायरल.धाराऊंनी मोठ्या मायेने आणि निष्ठेने शंभूराजांना आपल्या कडेवर घेतले. त्यांनी आपल्या पोटच्या मुलासोबतच शंभूराजांनाही स्वतःचे दूध पाजून मोठे केले. ज्या दुधावर शंभूराजांचे बालपण पोसले गेले, ते दूध धाराऊंचे होते. पुढे दुर्दैवाने सईबाईंचे निधन झाले तेव्हा मातेच्या छत्रछायेला पारख्या झालेल्या शंभूराजांचा पूर्ण सांभाळ धाराऊंनीच केला. शंभूराजे धाराऊंना 'आई' मानत असत आणि धाराऊंनीही त्यांना पोटच्या पोराप्रमाणे प्रेम देऊन त्यांच्यावर संस्कारांची शिदोरी रुजवली..Horoscope : 100 वर्षानंतर बनत आहे पावरफुल त्रिग्रही योग; 'या' 3 राशीच्या लोकांना अचानक होईल धनलाभ, रखडलेलं मोठं काम होणार पूर्ण.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी धाराऊंचे हे ऋण कधीच विसरले नाहीत. त्यांनी धाराऊंच्या या महान सेवेचा गौरव म्हणून त्यांना दरवर्षी १६ होन (त्या काळातील चलन) तैनात करून दिली. एवढेच नाही, तर धाराऊंच्या मुलांनाही स्वराज्याच्या सेवेत मानाचे स्थान दिले. ज्या माऊलीने स्वराज्याच्या दुसऱ्या छत्रपतींना आपले दूध पाजून मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढले आणि मोठे केले त्या माऊलीचे स्थान शिवकाळात अत्यंत आदराचे होते. धाराऊंनी केवळ एका बाळाला दूध पाजले नाही, तर महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला जिवंत ठेवले..Pune History : औरंगजेबने का बदललं होतं पुण्याचं नाव? बुधवार पेठेला दिलेली नातवाच्या नावाने ओळख, मग त्याच्यासोबत जे झालं.....शंभूराजांच्या बलिदानाची गाथा आपण सर्वजण अभिमानाने सांगतो, पण त्यांना बालपणी जीवन देणाऱ्या या थोर माऊलीचा विसर आपल्याला पडता कामा नये. शंभूराजांच्या जीवनात धाराऊंचे स्थान आईइतकेच मोठे आहे. आजही पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील कापूरहोळ या गावात धाराऊंचे वंशज (गाडे पाटील) राहतात. त्यांच्याकडे आजही शिवकाळातील काही ऐतिहासिक खुणा आणि आठवणी जतन केलेल्या आहेत. कापूरहोळची ही माती आजही त्या 'दूध आईच्या' महान त्यागाची साक्ष देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.