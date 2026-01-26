Shivaji Maharaj Brother : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या थोरल्या भावाचा इतिहास माहितीये का? वडिलांचे लाडके पण दगाफटका करून क्रूरपणे हत्या

Chhatrapati Shivaji Maharaj Brother Life Story : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऊर भरून येणाऱ्या इतिहासात त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे योगदान अमूल्य आहे. शिवरायांचे थोरले बंधू संभाजी शहाजी भोसले (Sambhaji Shahaji Bhosale) हे एक असेच अष्टपैलू व्यक्तिमत्व होते. ज्यांच्या शौर्याचा वारसा स्वराज्य स्थापनेच्या पायाभरणीत अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. १६२३ मध्ये जन्मलेले संभाजीराजे हे शहाजीराजे आणि राजमाता जिजाऊंचे थोरले सुपुत्र होते. त्यांचे बालपण आणि तारुण्य वडिलांसोबत दक्षिण दिग्विजयात आणि आदिलशाहीतील लष्करी मोहिमांमध्ये गेले..संभाजी शहाजी भोसले हे केवळ शिवरायांचे मोठे भाऊ नव्हते तर ते एक कुशल प्रशासक आणि पराक्रमी योद्धा देखील होते. ज्यावेळी शिवनेरीवर शिवरायांचे बालपण संस्कारांच्या सावलीत घडत होते. त्यावेळी संभाजीराजे शहाजीराजांच्या खांद्याला खांदा लावून निजामशाही आणि नंतर विजापूरच्या आदिलशाहीतील गुंतागुंतीचे लष्करी राजकारण अनुभवत होते. युद्धातील त्यांचा अनुभव इतका दांडगा होता की शत्रूवर जरब बसवण्यासाठी त्यांचे नावच पुरेसे होते.."होता जिवा म्हणून वाचला शिवा"! शिवरायांचा जीव वाचवणाऱ्या जिवा महालाचे वंशज सध्या कुठे असतात? इतकी दयनीय अवस्था अन् हातावरचं पोट...कर्नाटकातील कनकगिरीची लढाई हा संभाजीराजांच्या आयुष्यातील सर्वात निर्णायक आणि दुर्दैवी प्रसंग ठरला. १६५४-५५ च्या सुमारास झालेल्या या युद्धात संभाजीराजे असीम धैर्याने लढले. मात्र याच काळात कुटिल राजकारणाचा भाग म्हणून त्यांना दगाफटका करण्यात आला. या लढाईत त्यांना गंभीर दुखापत झाली आणि त्यातच त्यांनी प्राण सोडले. एका पराक्रमी मराठा योद्ध्याचा असा शेवट होणे ही स्वराज्य आणि भोसले घराण्यासासाठी मोठी हानी होती..Maratha History : छत्रपती संभाजी महाराजांना दूध पाजणाऱ्या धाराऊ कोण होत्या? आता कुठे आहेत त्यांचे वंशज अन् कशी आहे परिस्थिती.इतिहासातील अनेक संदर्भांनुसार, संभाजीराजांच्या हत्येमागे अफजल खानाचा क्रूर कट आणि दगाफटका होता असे मानले जाते. अफजल खानाने मुद्दामहून रसद पुरवण्यात उशीर केला किंवा चुकीच्या हालचाली केल्या ज्यामुळे संभाजीराजे शत्रूच्या जाळ्यात अडकले. याच दगाफटक्याचा सूड पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजल खानाचा कोथळा फाडला असे अनेक इतिहासकार सांगतात. हा केवळ राजकीय संघर्ष नव्हता तर भावाच्या हत्येचा घेतलेला प्रतिशोधही होता..Mastani Descendants : मस्तानीचे वंशज आता कुठे आहेत? काय आहे त्यांची सध्याची अवस्था..पाहा इतिहासात खोल दडलेलं रहस्य.आजच्या काळात 'राजा शिवछत्रपती' यांसारख्या मालिका आणि 'शेर शिवराज' यांसारख्या चित्रपटांतून संभाजी शहाजी भोसले यांच्या पराक्रमाची ओळख नव्या पिढीला करून दिली जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महान कार्य समजून घेताना त्यांच्या थोरल्या भावाचा हा त्याग आणि संघर्षाचा इतिहास वाचणे अत्यंत गरजेचे आहे. संभाजीराजांचे बलिदान हे मराठा साम्राज्याच्या इतिहासातील एक प्रेरणादायी आणि तितकेच हळवे पान आहे ज्याची स्मृती कायम तेवत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.