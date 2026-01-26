Shivaji Maharaj Brother : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या थोरल्या भावाचा इतिहास माहितीये का? वडिलांचे लाडके पण दगाफटका करून क्रूरपणे हत्या

महाराष्ट्र बातम्या

Sambhaji Shahaji Bhosale History : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोरले भाऊ संभाजीराजे कनकगिरीच्या लढाईत अफजल खानाच्या विश्वासघातामुळे शहीद झाले. त्यांच्या बलिदानाचा सूड शिवरायांनी प्रतापगडावर घेतला.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Brother Life Story : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऊर भरून येणाऱ्या इतिहासात त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे योगदान अमूल्य आहे. शिवरायांचे थोरले बंधू संभाजी शहाजी भोसले (Sambhaji Shahaji Bhosale) हे एक असेच अष्टपैलू व्यक्तिमत्व होते. ज्यांच्या शौर्याचा वारसा स्वराज्य स्थापनेच्या पायाभरणीत अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. १६२३ मध्ये जन्मलेले संभाजीराजे हे शहाजीराजे आणि राजमाता जिजाऊंचे थोरले सुपुत्र होते. त्यांचे बालपण आणि तारुण्य वडिलांसोबत दक्षिण दिग्विजयात आणि आदिलशाहीतील लष्करी मोहिमांमध्ये गेले.

