Maharashtra Education : चौथीच्या पुस्तकात मोठा बदल! छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासासोबतच जोडले 'हे' खास पान; संत, थोर समाजपुरुषांच्या कार्यांची विद्यार्थ्यांना होणार ओळख

मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळाच्या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत बदलण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमांत चौथीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास (Chhatrapati Shivaji Maharaj History) व्यापक स्वरूपात मांडण्यात आला आहे. यातून राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिवरायांच्या कार्याची प्रेरणा मिळावी हा मूळ उद्देश असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..चौथीच्या ‘आपल्या सभोवतालचे जग भाग-२’ मध्ये ‘शिवछत्रपती’ नावाने असलेल्या पाठ्यपुस्तकात शिवरायांचा इतिहासच व्यापक इतिहास मांडण्यात आला आहे..यात एससीईआरटीच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमाची रचना करत हे पाठ्यपुस्तक तयार करण्यात आले असून पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी शिवरायांबद्दल केलेल्या गौरवाची अनुक्रमाणिकेनंतरच पहिले पृष्ठ जोडण्यात आले आहे. इतिहास विषय समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे आणि त्यांच्या समितीने चौथीच्या पुस्तकात एकूण १८ प्रकरणांचा समावेश केला आहे..Ancient Heritage Discovery : भुदरगड तालुक्यात सापडला मध्ययुगीन काळातील दुर्मीळ ठेवा; ज्योतिर्लिंग मंदिराबाहेर आढळल्या गूढ शिळा, शेकडो वर्षांपूर्वीचा इतिहास उजेडात.या पुस्तकातील दुसरे प्रकरण संतांच्या कामगिरीची ओळख करून देणारे असून यात महात्मा चक्रधर, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, स्वामी समर्थ रामदास यांच्या कार्यांची ओळख करून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.