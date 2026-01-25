"होता जिवा म्हणून वाचला शिवा"! शिवरायांचा जीव वाचवणाऱ्या जिवा महालाचे वंशज सध्या कुठे असतात? इतकी दयनीय अवस्था अन् हातावरचं पोट..

Jiva mahala descendants now : स्वराज्याच्या इतिहासात 'होता जिवा म्हणून वाचला शिवा' ही म्हण सार्थ ठरवणारे वीर जिवाजी महाले हे केवळ एक नाव नसून ते निष्ठा आणि पराक्रमाचे जिवंत प्रतीक आहेत. १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी सैयद बंडाचा वार हवेतच रोखून त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्राण वाचवले आणि हिंदवी स्वराज्याचे रक्षण केले. शिवरायांच्या या अत्यंत निडर आणि विश्वासू अंगरक्षकाने स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देण्याची तयारी ठेवली होती.. ज्यामुळे आजही त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते..अशा या महान योद्ध्याचे वंशज आजही महाबळेश्वर तालुक्यातील कोंढवली या छोट्याशा गावी वास्तव्यास आहेत. जिवाजी महाले यांची १४ वी पिढी सध्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपले जीवन कंठत आहे. या पिढीतील वारसदार प्रकाश सपकाळ (महाले) हे गेल्या अनेक वर्षांपासून पॅरालिसिसने त्रस्त असून ते अंथरुणाला खिळलेले आहेत. ज्या घराण्याने स्वराज्यासाठी रक्ताचे पाणी केले, त्या घराण्यातील मुख्य व्यक्तीला अशा अवस्थेत पाहणे मनाला चटका लावणारे आहे..Mastani Descendants : मस्तानीचे वंशज आता कुठे आहेत? काय आहे त्यांची सध्याची अवस्था..पाहा इतिहासात खोल दडलेलं रहस्य.जिवा महाले यांच्या वंशजांची कौटुंबिक जबाबदारी सध्या त्यांच्या पत्नी जयश्री महाले या पेलत आहेत. पतीच्या आजारपणामुळे घराचा भार त्यांच्या खांद्यावर असून त्या शेतमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. अत्यंत गरिबीतही त्यांनी आपली दोन मुले, मुलगा प्रतीक आणि मुलगी प्रतीक्षा यांना उच्च संस्कारांत वाढवले आहे. ज्यांच्या पूर्वजांनी साम्राज्याची धुरा सांभाळली, त्यांच्या वारसदारांना जगण्यासाठी आज असा मोठा संघर्ष करावा लागत आहे..Maratha History : छत्रपती संभाजी महाराजांना दूध पाजणाऱ्या धाराऊ कोण होत्या? आता कुठे आहेत त्यांचे वंशज अन् कशी आहे परिस्थिती.या ऐतिहासिक घराण्याच्या दुरवस्थेची दखल घेण्याचे काम काही संवेदनशील व्यक्तींनी केले आहे. जिवाजींच्या कन्या प्रतीक्षा महाले हिच्या विवाहाच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्नी लताताई शिंदे यांनी मदतीचा हात पुढे करून माणुसकीचे दर्शन घडवले. स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या महापुरुषांचे ऋण आपण कधीच विसरू शकत नाही. त्यामुळेच जिवा महाले यांच्या वंशजांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी सामाजिक आणि शासकीय स्तरावर सातत्याने प्रयत्न होणे हीच खऱ्या अर्थाने या वीर मावळ्याला मानवंदना ठरेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.