Shivaji Maharaj Sisters : शिवरायांना किती बहीणी होत्या? पुढे त्यांचे काय झाले...'हा' इतिहास तुम्ही कुठेच वाचला नसेल, आज नक्की पाहा

chhatrapati shivaji maharaj history : राजमाता जिजाऊ आणि शहाजीराजे यांना एकूण आठ अपत्ये झाली होती. यामध्ये सहा मुली आणि दोन मुलगे (संभाजीराजे (थोरले) आणि शिवाजीराजे (धाकटे) होते. इतिहासाच्या पानात या मुलींच्या नावांचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नसला तरी जिजाऊंच्या मातृत्वाचा प्रवास हा मोठ्या संघर्षाचा होता. शिवाजी महाराजांच्या रूपाने स्वराज्य निर्माण होण्यापूर्वी जिजाऊंना अनेक कौटुंबिक दुःखांना सामोरे जावे लागले होते..शिवरायांच्या जन्मापूर्वीचा कठीण काळछत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म होण्यापूर्वीच जिजाबाईंच्या चार मुलींचा मृत्यू झाला होता. त्या काळातील आरोग्याच्या अपुऱ्या सुविधा किंवा अन्य कारणांमुळे या चिमुकल्या बहिणी शिवरायांच्या जन्माचा आनंद पाहू शकल्या नाहीत. जेव्हा १९ फेब्रुवारी १६३० रोजी शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला तेव्हा तो आनंद जिजाऊंसाठी आणि स्वराज्यासाठी खूप मोठा होता..दोन मोठ्या भावांचे वेगळेपणजिजाबाईंचा पहिला मुलगा म्हणजे थोरले संभाजीराजे. ते शहाजीराजांच्या सहवासात वाढले आणि त्यांनी दक्षिणेत पराक्रम गाजवला. तर दुसरीकडे धाकटे शिवाजी महाराज हे जिजाऊंच्या मार्गदर्शनाखाली पुण्यात लहानाचे मोठे झाले. घराण्यातील अनेक मुली दगावल्यामुळे जिजाऊंचे आपल्या या दोन्ही पुत्रांवर जीवापाड प्रेम होते आणि त्यांनाच त्यांनी स्वराज्याचे रक्षक म्हणून घडवले..उरलेल्या दोन बहिणींचे गूढइतिहासातील नोंदीनुसार, शिवाजी महाराजांच्या जन्मानंतर जिजाऊंना दोन मुली होत्या, असे मानले जाते. परंतु दुर्दैवाने या दोन बहिणींच्या विवाहाबद्दल किंवा त्यांच्या पुढील आयुष्याबद्दल ठोस माहिती उपलब्ध नाही. अभ्यासकांच्या मते, या दोन बहिणी सुद्धा बालपणीच दगावल्या असाव्यात किंवा त्या काळातील राजकीय गोष्टीमध्ये त्यांची माहिती काळाच्या पडद्याआड गेली असावी. त्यामुळे शिवरायांना सख्ख्या बहिणीचे सुख फार काळ लाभू शकले नाही..स्त्री सन्मानाचा वारसाजरी शिवरायांच्या सख्ख्या बहिणी त्यांच्यासोबत हयात नसल्या तरी शिवरायांनी स्वराज्यातील प्रत्येक स्त्रीला 'आई-बहिणीचा' दर्जा दिला. मग ती परकीयांची सून असो किंवा सामान्य मावळ्याची मुलगी, स्त्रियांच्या रक्षणासाठी त्यांनी कडक कायदे बनवले. स्वतःच्या बहिणांच्या प्रेमाची उणीव त्यांनी अष्टकोनी स्वराज्यातील महिलांचा सन्मान करून भरून काढली, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही..