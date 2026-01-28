महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj Sisters : शिवरायांना किती बहीणी होत्या? पुढे त्यांचे काय झाले...'हा' इतिहास तुम्ही कुठेच वाचला नसेल, आज नक्की पाहा

How many sisters chhatrapati shivaji maharaj had : शिवरायांचा प्रेरणादायी इतिहास तर आपल्या माहिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कौटुंबिक इतिहासातील बहिणींबद्दलची अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि महत्त्वाची आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे.
chhatrapati shivaji maharaj history : राजमाता जिजाऊ आणि शहाजीराजे यांना एकूण आठ अपत्ये झाली होती. यामध्ये सहा मुली आणि दोन मुलगे (संभाजीराजे (थोरले) आणि शिवाजीराजे (धाकटे) होते. इतिहासाच्या पानात या मुलींच्या नावांचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नसला तरी जिजाऊंच्या मातृत्वाचा प्रवास हा मोठ्या संघर्षाचा होता. शिवाजी महाराजांच्या रूपाने स्वराज्य निर्माण होण्यापूर्वी जिजाऊंना अनेक कौटुंबिक दुःखांना सामोरे जावे लागले होते.

