श्रीगोंदे (नगर) - श्रीगोंदे आणि नगर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना साकळाई योजनेबाबत दिलेला शब्द खरा करणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशासाठी जलसंपदा खाते सक्षम आहे, असे आश्वासन देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उदयनराजे आल्याने छत्रपतींचे सगळेच वंशज भाजपमध्ये आल्याचे सांगितले. महाजनादेश यात्रेनिमित्त काष्टी येथे झालेल्या सभेत म्हणाले, की महाराष्ट्र स्वतंत्र दिसतोय त्याचे कारण छत्रपती शिवाजीराजांनी मोगलाई गाडली. आज त्याच छत्रपतींचे वंशज छत्रपती उदयनराजे यांनी आज भाजपमध्ये प्रवेश केला. छत्रपती संभाजीराजे अगोदर भाजपमध्ये आलेत. आता उदयनराजे आल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सर्व घराणे देशाच्या विकासासाठी भाजपमध्ये आले. व्यासपीठावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री राम शिंदे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते आदी उपस्थित होते. समुद्राला जाणारे पाणी गोदावरीत

आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहिलो. हजार कोटी शेतकऱ्यांना दिले. सिंचनाचे प्रकल्प सुरू केले. डिंभे ते माणिकडोह बोगद्याला प्रशासकीय मान्यता दिली. "साकळाई'सुद्धा होईल. सर्व्हे पूर्ण झाल्यावर निधी दिला जाईल. त्यासाठी पैसे कमी पडणार नाहीत. पुढचे पाच वर्षांत वाहून जाणारे पाणी उचलून गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून ते मराठवाडा आणि नगर जिल्ह्यात दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

Web Title: Chief Minister Fadnavis will not allow money to be paid to Saklai; all descendants of Chhatrapati are in BJP