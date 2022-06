मुख्यमंत्री ठाकरेंनी 'मविआ'च्या नेत्यांची घेतली बैठक, राज्यसभेसाठी खलबते

By

मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीची व्यूहरचना आखण्यासाठी आज शुक्रवारी (ता.दोन) महाविकास आघाडीच्या नेत्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याबरोबर बैठक पार पडली. यावेळी निवडणुकीत मत फुटणार नाहीत यावर चर्चा करण्यात आली. महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) नेत्यांनी आज विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेतली. (Chief Minister Uddhav Thackeray Take Meeting Of MVA Leaders For Rajya Sabha Elections)

यावेळी राज्यसभा निवडणुकीबाबत चर्चा झाली. यावेळी राज्यसभा निवडणुकीसाठी (Rajya Sabha Election) मदत करा. आम्ही तुम्हाला विधान परिषदेला मदत करु, असा प्रस्ताव या प्रसंगी भारतीय जनता पक्षाने महाविकास आघाडीला दिला. मात्र हा प्रस्ताव आघाडीने फेटाळला आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीसाठी घोडेबाजार होणार हे मात्र निश्चित.

राज्यसभा निवडणुकीसाठी संख्याबळाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यावर महाविकास आघाडीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आघाडीतील नेत्यांची बैठक पार पडली. सोमवारी (ता.सहा) अपक्ष आमदारांची बैठक मुख्यमंत्री घेणार आहेत.