Raigad News: गणेशोत्सवात अवजड वाहनांची वाहतूक सुरूच, नागरिकांचा संताप; आंदोलनाचा इशारा

रोहा : गणेशोत्सवात अंनत चतुर्थी पर्यंत महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदीचे आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले होते. असे असताना जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला अवजड वाहन चालकांनी केराची टोपली दाखवत मुंबई-गोवा महामार्ग व विले भागाड एमआयडीसी रस्त्यावर खुलेआम अवजड वाहनांची वाहतूक होत आहे. .यामुळे गणेशभक्त गणवर्गातून कमालीचा संताप व्यक्त होत आहे. बंदी असताना अवजड वाहने ये-जा करित असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते मनोहर साळवी यांनी वाहन चालकांना जाब विचारत तातडीने अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करा अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन करू असा इशारा मनोहर साळवी यांनी दिला आहे..एकत्र राहण्याच्या आणाभाका, २ वर्ष शरीरसंबंध ठेवले, तरुणीनं लग्नाचा तगादा लावताच तरुणाचं धक्कादायक कृत्य.गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासून पनवेलहुन कोलाड मार्गे पुणे बाजू कडे जाणाऱ्या भिरा फाटा येथून सुतारवाडी ते विले-भागाड एमआयडीसी मधील कंपन्यांमध्ये अवजड सामान घेऊन जाणारे ट्रेलरची वाहतूक गेली दोन दिवसापासून सुरू आहे. शासनाकडून बंदी असताना या मार्गावरून अवजड वाहने सुरु झाल्यामुळे गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गावी आलेल्या व येथील स्थानिक नागरिकांच्या लहान वाहन चालकांना वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे..वास्तविक गणेशोत्सवात अवजड वाहनांना महामार्ग व अंतर्गत रस्त्यावरून वाहूकीस बंद असताना यावर्षी मात्र विले- भागाड एमआयडीसी मधील कंपन्यांमध्ये अवजड सामान घेऊन जाणारे ट्रेलर जड साहित्य घेऊन जात असताना दिसत आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि गणेशभक्त वर्गात नाराजीचे सूर उमटत आहे..सुतारवाडी येथील शिवशंभो ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष मनोहर साळवी यांनी बुधवारी दुपारी ट्रेलर चालकांना या संदर्भात जाब विचारले असता अवजड वाहने बंद ठेवण्या बाबत आम्हाला कोणी काही सांगितले नाही.त्यामुळे ट्रेलर सुरू आहेत. असे उत्तर देऊन चालकाने आपली जबाबदारी झटकली. सोमवार दि.२५ ऑगस्ट रोजी सुतारवाडी नाक्यावर एका ट्रेलरने श्वानाला धडक दिल्याने तो जागीच ठार झाला, असे प्रकार या परिसरात रोजच घडत आहेत..क्यूआर कोड स्कॅनरचा शोध कुणी लावला? ऑनलाइन पेमेंटचे पितामह नेमके कोण?.या रस्त्यावर नागमोडी वळण असल्यामुळे वेगाने जाणाऱ्या ट्रेलर चालकांचा ताबा सुटून कधी ट्रेलर पलटी होतात तर कधी पादचाऱ्यांना उडवून पसार होतात. तर कधी मोकाट गुरांना धडक देतात.हे प्रकार या भागात सरार्सपणे होत आहेत. त्यातच बंदी असताना नियम पायदळी तुडवून जाणाऱ्या वाहन चालकांनी वाहतूक बंद न केल्यास या भागात रास्ता रोको आंदोलन करू असा इशारा अध्यक्ष मनोहर साळवी यांनी दिला आहे..