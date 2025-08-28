महाराष्ट्र बातम्या

Raigad News: गणेशोत्सवात अवजड वाहनांची वाहतूक सुरूच, नागरिकांचा संताप; आंदोलनाचा इशारा

Heavy Vehicle Entry Ban: गणेशोत्सवात अंनत चतुर्थीपर्यंत महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदीचे आदेश दिले असूनही रस्त्यावर खुलेआम अवजड वाहनांची वाहतूक होत आहे. यामुळे गणेशभक्त गणवर्गातून संताप व्यक्त होत आहे.
Ban on Heavy Vehicles
Ban on Heavy Vehiclesesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रोहा : गणेशोत्सवात अंनत चतुर्थी पर्यंत महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदीचे आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले होते. असे असताना जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला अवजड वाहन चालकांनी केराची टोपली दाखवत मुंबई-गोवा महामार्ग व विले भागाड एमआयडीसी रस्त्यावर खुलेआम अवजड वाहनांची वाहतूक होत आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Vehicle
Raigad
Ganeshotsav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com