Vidhan Sabha 2019 : आता महायुतीच्या नेत्यांनी राजकीय वजन दाखवावे : मुख्यमंत्री

धुळे : विकासाच्या विविध योजनांमध्ये युती सरकारने भरीव कामगिरी केली. धुळे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात महायुतीचे सर्वच उमेदवार निवडून आणण्याची जबाबदारी त्या-त्या क्षेत्रातील महायुतीच्या नेत्यांकडे आहे. ही जबाबदारी त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडून आपले राजकीय वजन दाखवावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

