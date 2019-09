Vidhan Sabha 2019 : काँग्रेसची 51 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसची पहिली यादी आज (ता.29) जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत एकूण 51 उमेदवारांचा समावेश आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी छाननी समितीच्या बैठकीनंतर 20 सप्टेंबरला यादी जाहीर होईल, असे सांगितले होते. परंतु, ही यादी आज जाहीर करण्यात आली आहे.

निवडणूक तारखांची घोषणा होण्याआधीच काँग्रेस आपली पहिली उमेदवार यादी जाहीर होणार असून यामध्ये अनेक बड्या नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.

पहिल्या यादीत अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघातून के.सी. पाडवी, बुलढाणा मतदारसंघातून हर्षवर्धन सपकाळ, रावेर मतदारसंघातून शिरीश चौधरी, भोकर मतदारसंघातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पलूस, कडेगांवमधून विश्वजित कदम, संगमनेरमधून प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, सोलापूर शहर मध्यमधून प्रणिती शिंदे आदींची उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे.

The Congress Central Election Committee announces the first list of candidates for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Maharashtra pic.twitter.com/LUruU7UNWB

— Congress (@INCIndia) September 29, 2019