Balu Dhanorkar: खासदार धानोरकर यांची प्रकृती चिंताजनक, पण...

चंद्रपूरचे खासदार बाळू धानोरकर यांना रविवारी तातडीने एअर अॅम्बुलन्सने दिल्ली येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले. दरम्यान, त्यांच्या प्रकृतीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. धानोरकर यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.( Congress Mp Balu Dhanorkar Airlifted From Nagpur To Delhi For Treatment )

मागील तीन दिवसांपूर्वी नागपुरातील अरिहंत या खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर किडनी स्टोनचा उपचार सुरू होता. संसर्ग वाढल्याने त्यांची प्रकृती खालावली. काही वर्षांपूर्वी दिल्ली येथील वेदांता हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या आतड्यावर शस्त्रक्रिया झाली होती. याच आतड्याला संसर्ग झाल्याची माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली. त्यामुळे उपचारासाठी वेदांता येथे हलविण्यात आले. (Marathi Tajya Batmya)

दोन दिवसांपूर्वी त्यांचे वडील नारायणराव धानोरकर यांचे निधन झाले. भद्रावती येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र, खासदार धानोरकर प्रकृती अस्वस्थ असल्याने अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहू शकले नाही. त्यांना दिल्ली येथे हलविण्यात आले आहे. (Latest Marathi News)

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून सरकारनामाच्या वृत्तानुसार धानोरकर उपचाराला प्रतिसाद देत आहेत.