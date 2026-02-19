HSC Exam Copy Case : कॉपी प्रकरणांनी ओलांडली शंभरी; गैरप्रकारात सहभागी असणाऱ्या ३१ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

पुणे - राज्य शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येत असलेल्या बारावीच्या परीक्षेदरम्यान आतापर्यंत ‘कॉपी’ प्रकरणांनी शंभरी ओलांडली असून, आतापर्यंत १०९ कॉपी प्रकरणे घडली आहेत. तर, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय मंडळाच्या अखत्यारीतील पाच आणि अमरावती विभागीय मंडळाच्या एका परीक्षा केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात सामूहिक कॉपी प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. सामूहिक कॉपीप्रकरणी आतापर्यंत ३१ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. .परीक्षेदरम्यान होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी राज्यात कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत राज्य मंडळाकडून कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्यात आले आहेत.दरम्यान, राज्यात बारावीची परीक्षा तीन हजार ३८७ मुख्य परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात येत आहे. यातील जवळपास ९५ टक्के परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही आहेत, तर सीसीटीव्ही नसलेल्या १७२ परीक्षा केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांची अदलाबदली केली आहे..राज्यात बीड (चौसाळा), छत्रपती संभाजीनगर (जैतापूर), वाशीम, जालना येथील सामूहिक कॉपी प्रकरणातील विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका त्या-त्या विभागीय मंडळात जमा केल्या आहेत. प्रत्येक उत्तरपत्रिकांची तपासणी करण्यात येईल. प्रश्नांची उत्तरे सोडविताना उत्तरपत्रिकेत सारखेपणा जाणविल्यास संबंधित विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष त्याबाबत पुढील कार्यवाहीचा निर्णय घेतील, असे राज्य मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी स्पष्ट केले..परीक्षा केंद्रांवरील कारवाई(विभागीय मंडळ : जिल्हा : परीक्षा केंद्राचे नाव : गैरप्रकाराचा तपशील : आतापर्यंत केलेली कारवाई)१. छत्रपती संभाजीनगर : बीड : कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, चौसाळा : - इंग्रजीच्या पेपरच्या दिवशी वर्गामधील विद्यार्थी सामूहिक कॉपी करत असल्याचे आढळले. - विद्यार्थ्यांना पर्यवेक्षक, केंद्र संचालक सहकार्य करत असल्याचे निदर्शनास आले. : - १७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल. - १७ पैकी ७ जणांचे निलंबन.२. छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतापूर (ता. कन्नड) : - इंग्रजीच्या पेपरच्या दिवशी विद्यार्थी सामूहिक कॉपी करताना आढळले. - विद्यार्थ्यांना पर्यवेक्षक, केंद्र संचालक सहकार्य करत आल्याचे दिसून आले. : २४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल. - २४ पैकी १८ जणांचे निलंबन.३. छत्रपती संभाजीनगर : जालना : जांबुवंत विद्यालय (रोहिलागड), प्रबोधनकार ठाकरे विद्यालय (शहागड), छत्रपती शिवाजीनगर विद्यालय (अंकुशनगर) : इंग्रजीच्या पेपरच्या वेळी विद्यार्थी कॉपी करताना आढळून आले. : - पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त ६ शिक्षकांचे निलंबन, अन्य शिक्षक, खासगी शाळा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाचे संबंधित संस्थांना आदेश.४. अमरावती : वाशीम : श्री. मैनागिरी महाराज विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय (टो-जुमडा) : - भौतिकशास्त्राच्या पेपरमध्ये सामूहिक कॉपी प्रकार आढळला. - केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सहकार्य केल्याचे दिसून आले. : - २६ जणांवर गुन्हा दाखल. - गुन्हा दाखल केलेल्यांना निलंबित करण्याचे आदेश..मंडळाचे अध्यक्ष म्हणतात...परीक्षेशी निगडित कर्मचाऱ्यांकडून गैरप्रकार झाल्यास कारवाई.गैरप्रकारांना उद्युक्त, मदत केल्यास आणि प्रत्यक्ष गैरप्रकार करणाऱ्यांवर दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल.गैरप्रकारात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात येईल.समिती नेमून निलंबनाची कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी होईल.दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ३ महिने ते १ वर्षापर्यंत निलंबन कारवाई याबरोबरच संबंधित कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक; त्याशिवाय वेतनवाढ रोखणे (मर्यादित कालावधीसाठी) अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात येते. .विभागीय मंडळनिहाय ‘कॉपी’ची प्रकरणेपुणे - २७नागपूर - ११छत्रपती संभाजीनगर - ०६मुंबई - ००कोल्हापूर - ००अमरावती - ५०नाशिक - ०४लातूर - ११कोकण - ००एकूण - १०९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.