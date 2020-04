Coronavirus: मुंबईतील मृतांची संख्या शंभरच्या वर;राज्यात ३५२ नवीन रुग्ण

मुंबई - महाराष्ट्राच्या कोरोनाचा केंद्र ठरलेल्या मुंबईत मृतांच्या संख्येने आज शंभरचा टप्पा पार केला. आज राज्यात ३५२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. यामुळे राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या २,३३४ झाली आहे. आज राज्यात ११ कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आज झालेल्या मृत्यूपैकी मुंबईचे ९ आणि पिंपरी चिंचवड तसेच मीरा भाईंदर येथील प्रत्येकी १ रुग्ण आहे.

आज झालेल्या मृत्यूंपैकी ४ पुरुष तर ७ महिला आहेत. आज झालेल्या ११ मृत्यूपैकी ६ जण हे ६० वर्षांवरील आहेत ५ रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ६० या वयोगटातील आहेत. कोविड १९ मुळे राज्यात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता १६० झाली आहे. आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ४३,१९९ नमुन्यांपैकी ३९,०८९ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर २३३४ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. आज राज्यातून २२९ कोविड १९ रुग्णांना ते बरे झाल्यानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. काल सोलापूरात पहिला कोरोनाबाधित मृत्यू झाल्यानंतर तेथील आरोग्ययंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत असून या रुग्णाच्या निवासी परिसरात ३५,००० लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ६२ सर्वेक्षण पथके कार्यरत आहेत. या बाधित रुग्णाच्या अतिजोखमीच्या निकटवर्तीयांचा शोध घेण्यात येत असून आतापर्यंत ७९ जणांना विलग करण्यात आले आहे.

Web Title: The corona death in Mumbai is over one hundred